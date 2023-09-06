Появились первые изображения места, где были найдены обломки сбитого российского дрона в Румынии, передает телеканал Antena 3 CNN. Министр обороны Румынии Ангел Тилвар подтвердил журналистам информацию о находке, предположил, что обломки могут быть от российского дрона.

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Обломки дрона оккупантов были обнаружены в районе Плаура в уезде Тулча после недавних многочисленных атак РФ на порты Измаил и Рени в Украине, расположенные вблизи границы с Румынией.

Министр обороны Румынии подтвердил обнаруженные обломки, предположил, что они могут быть от российского беспилотника.

"Было видно, что за достаточно короткий промежуток времени была серия атак, которые Россия совершила по украинским портовым объектам и складам, поэтому я считаю важным усилить меры бдительности. У нас будет больше наблюдательных пунктов, больше патрулей, и в то же время оборудование, которое мы используем, которое технически может охватить территорию, остается в рабочем состоянии и находится под присмотром и при повышенном внимании", – сказал он.

По его словам, поиски охватили очень большую территорию, в том числе и ту, о которой шли дискуссии в публичном пространстве.

"И я подтверждаю, что на этой территории были найдены куски, которые могут быть от дрона", – сказал он.

По словам чиновника, проблему не поднимали, поскольку "нет элементов, которые могли бы создать опасность, что такие предметы представляют угрозу".

Ранее президент Румынии Клаус Йоханнис отрицал падение российских дронов или обломков на территории страны.

Спикер МИД сообщил, что ночью 4 сентября в районе Измаильского порта российские дроны-камикадзе Shahed-136 "упали и сдетонировали на территории Румынии".

Румынское Министерство обороны заявило: несмотря на падение и взрыв по меньшей мере одного российского дрона-камикадзе Shahed-136 на территории страны, это "не представляло никакой прямой военной угрозы нашей национальной территории или территориальным водам Румынии". В то же время в пресс-релизе для румынской аудитории там заявили, что ничего на их территории не падало.

Спикер ГНСУ в комментарии LIGA.net сообщил, что двое российских дронов-камикадзе Shahed-136 упали и детонировали на территории Румынии.

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