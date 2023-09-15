Румунія готова збивати російські дрони у разі небезпеки – штаб оборони країни

Заступник начальника штабу оборони Румунії, генерал Георгіца Влад заявив, що Румунія готова збивати російські дрони, якщо вони становитимуть для країни загрозу. Його цитує місцеве видання Digi24.

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За його словами, на тлі постійних атак Росії на українські порти на Дунаї Румунія розмістила в районі дельти Дунаю близько 600 військовослужбовців та радіолокаційні системи.

"Ми розгорнули декілька радарів, у нас активована система оборони й ми обговорили із союзниками у НАТО рішення для того, щоби протистояти російській агресії", – сказав генерал.

Відповідаючи на запитання, чи буде Румунія використовувати свою систему ППО проти російських дронів, Влад заявив: "Залежно від рівня загрози ми готові застосувати усі наявні військові засоби для захисту території Румунії".

4 вересня в МЗС повідомили, що вночі в районі Ізмаїльського порту російські дрони-камікадзе Shahed-136 впали та здетонували на території Румунії. Це підтвердили й у ДПСУ.

6 вересня міністр оборони Румунії Ангел Тилвер підтвердив, що на території Румунії виявлено сліди, ймовірно, падіння дрона. 9 вересня там знайшли уламки ще одного дрона, схожого на безпілотники армії РФ. А 13 вересня румуни знайшли уламки дрона за 14 км від кордону з Україною.

Генсек НАТО заявив, що падіння уламків "шахеда" в Румунії не було "навмисною атакою".

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