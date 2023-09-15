Румунія готова збивати російські дрони у разі небезпеки – штаб оборони країни
Заступник начальника штабу оборони Румунії, генерал Георгіца Влад заявив, що Румунія готова збивати російські дрони, якщо вони становитимуть для країни загрозу. Його цитує місцеве видання Digi24.
За його словами, на тлі постійних атак Росії на українські порти на Дунаї Румунія розмістила в районі дельти Дунаю близько 600 військовослужбовців та радіолокаційні системи.
"Ми розгорнули декілька радарів, у нас активована система оборони й ми обговорили із союзниками у НАТО рішення для того, щоби протистояти російській агресії", – сказав генерал.
Відповідаючи на запитання, чи буде Румунія використовувати свою систему ППО проти російських дронів, Влад заявив: "Залежно від рівня загрози ми готові застосувати усі наявні військові засоби для захисту території Румунії".
- 4 вересня в МЗС повідомили, що вночі в районі Ізмаїльського порту російські дрони-камікадзе Shahed-136 впали та здетонували на території Румунії. Це підтвердили й у ДПСУ.
- 6 вересня міністр оборони Румунії Ангел Тилвер підтвердив, що на території Румунії виявлено сліди, ймовірно, падіння дрона. 9 вересня там знайшли уламки ще одного дрона, схожого на безпілотники армії РФ. А 13 вересня румуни знайшли уламки дрона за 14 км від кордону з Україною.
- Генсек НАТО заявив, що падіння уламків "шахеда" в Румунії не було "навмисною атакою".
Читайте також: Румунів закликали ховатися в укриття під час російських атак на порти Дунаю
Коментарі