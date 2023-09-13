Румунів закликали ховатися в укриття під час російських атак на порти Дунаю

Жителі румунських селищ, що межують з Україною, вперше отримали повідомлення про ймовірність падіння уламків безпілотників, які Росія запустила на Одещину в ніч проти 13 вересня. Про це повідомляє місцевий ресурс Digi24.

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Повідомлення із закликом спуститися в укриття жителі країни НАТО отримали через застосунок RO Alert, який був створений для того, щоб попереджати людей про екстремальну погоду, повінь, терористичні атаки або інші ситуації.

Тепер сюди входить і ймовірність ударів російських безпілотників, пишуть журналісти.

У нічному повідомленні жителів вперше попередили про можливе падіння уламків безпілотників, закликали зберігати спокій і сховатися в укриттях.

"Існує ймовірність падіння об'єктів з повітряного простору. Зберігайте спокій! Сховайтеся в підвалах або сховищах цивільного захисту. У разі відсутності укриття залишайтеся в приміщенні, якомога далі від вікон і зовнішніх стін", – йдеться у повідомленні.

"Повітряна тривога" в Румунії тривала близько 90 хвилин, зазначає Digi24.

9 вересня Міністерство закордонних справ Румунії викликало тимчасового повіреного у справах Росії для висловлення протесту через падіння російських безпілотників.

4 вересня в МЗС повідомили, що вночі в районі Ізмаїльського порту російські дрони-камікадзе Shahed-136 впали та здетонували на території Румунії. Це підтвердили й у ДПСУ.

Після цього румунське Міноборони заявило, що це "не становило жодної прямої військової загрози". Водночас у пресрелізі для румунської аудиторії було заявлено, що нічого на їхню територію не падало.

6 вересня міністр оборони Румунії Ангел Тілвар підтвердив, що на території Румунії виявлено сліди, ймовірно, падіння дрона.

Генсек НАТО заявив, що падіння уламків "шахеда" в Румунії не було "навмисною атакою".

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