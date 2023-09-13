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Румунів закликали ховатися в укриття під час російських атак на порти Дунаю

Этот материал также доступен на русском
13.09.2023, 11:58
Румунів закликали ховатися в укриття під час російських атак на порти Дунаю - Фото
Дрон-камікадзе Shahed (Фото: AiTelly)

Жителі румунських селищ, що межують з Україною, вперше отримали повідомлення про ймовірність падіння уламків безпілотників, які Росія запустила на Одещину в ніч проти 13 вересня. Про це повідомляє місцевий ресурс Digi24.

Повідомлення із закликом спуститися в укриття жителі країни НАТО отримали через застосунок RO Alert, який був створений для того, щоб попереджати людей про екстремальну погоду, повінь, терористичні атаки або інші ситуації.

Тепер сюди входить і ймовірність ударів російських безпілотників, пишуть журналісти.

У нічному повідомленні жителів вперше попередили про можливе падіння уламків безпілотників, закликали зберігати спокій і сховатися в укриттях.

"Існує ймовірність падіння об'єктів з повітряного простору. Зберігайте спокій! Сховайтеся в підвалах або сховищах цивільного захисту. У разі відсутності укриття залишайтеся в приміщенні, якомога далі від вікон і зовнішніх стін", – йдеться у повідомленні.

"Повітряна тривога" в Румунії тривала близько 90 хвилин, зазначає Digi24.

9 вересня Міністерство закордонних справ Румунії викликало тимчасового повіреного у справах Росії для висловлення протесту через падіння російських безпілотників.

ДОВІДКА. Після виходу РФ із зернової угоди в середині липня 2023 року російська армія розбиває ракетами та дронами порти та зерносховища на Одещині. Після того як Україна почала вивозити більше зерна через дунайські порти до Румунії, Ізмаїл та Рені – часті мішені для окупантів. Для відновлення угоди окупанти хочуть виключення з-під санкцій одного з їхніх банків, а також компаній-виробників добрив у РФ. Президент Туреччини сказав, що Україні нібито слід пом'якшити свої умови, але в МЗС відповіли, що жодних поступок противнику не буде. За прогнозами, попри все, Україна збере у 2023-му більше зерна, ніж торік.
  • 4 вересня в МЗС повідомили, що вночі в районі Ізмаїльського порту російські дрони-камікадзе Shahed-136 впали та здетонували на території Румунії. Це підтвердили й у ДПСУ.
  • Після цього румунське Міноборони заявило, що це "не становило жодної прямої військової загрози". Водночас у пресрелізі для румунської аудиторії було заявлено, що нічого на їхню територію не падало.
  • 6 вересня міністр оборони Румунії Ангел Тілвар підтвердив, що на території Румунії виявлено сліди, ймовірно, падіння дрона.
  • Генсек НАТО заявив, що падіння уламків "шахеда" в Румунії не було "навмисною атакою".

Читайте також: Групи російських дронів атакували припортові об'єкти на півдні Одещини: шестеро поранених

Мілана Головань
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