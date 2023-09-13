Групи російських дронів атакували припортові об'єкти на півдні Одещини: шестеро поранених

В ніч проти 13 вересня Росія в чергове спрямувала групу ударних дронів на Ізмаїльський район Одещини. Внаслідок "прильотів" постраждали шестеро людей, проінформував очільник Одеської ОВА Олег Кіпер.

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"На жаль, є влучання. Зафіксовані пошкодження припортової та іншої цивільної інфраструктури. Триває ліквідація наслідків. Рятувальники приборкують пожежу", – написав представник місцевої влади.

За його словами, відомо про шістьох постраждалих осіб.

Три людини у важкому стані, ще троє – у середньому, їх доставили до лікарні.

Крім цього, близько 03:27 ночі на тлі повітряної тривоги у Сумах пролунали вибухи. Про це повідомили кореспонденти Суспільного та Укрінформу.

Наразі офіційної інформації щодо вибухів у Сумах немає.

3 вересня Росія атакувала Ізмаїл і насамперед Рені. Унаслідок влучання у припортову інфраструктуру постраждали два цивільні працівники порту, вони ушпиталені.

Вночі 4 вересня РФ здійснила чергову атаку на українські порти, і під час нальоту дронів (за даними МЗС/ДПСУ) деякі з них впали та вибухнули на території Румунії.

В ніч проти 6 вересня Росія атакувала Ізмаїльський район Одещини, націлившись на припортові та сільськогосподарські об'єкти. Загинув чоловік.

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