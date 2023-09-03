Нічна атака "шахедами" по Одеській області – з'явились фото наслідків

Уночі проти 3 вересня країна-терорист РФ здійснила атаку дронами-камікадзе Shahed-136 по Одеській області. Фото наслідків влучання по припортовій інфраструктурі та ліквідації пожежі публікує Державна служба з надзвичайних ситуацій.

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Рятувальникам вдалось ліквідувати наслідки атаки окупантів, зазначили у відомстві.

Глава Одеської ОВА повідомив, що вночі впродовж 3,5 годин загарбники атакували цивільну інфраструктуру на півдні області.

Унаслідок влучання у припортову інфраструктуру постраждали два цивільні співробітники порту, вони ушпиталені, зазначив він.

На місці працюють відповідні служби, правоохоронці фіксують наслідки злочинів РФ.

Уночі проти 3 вересня окупанти атакували дронами українські порти Рені та Ізмаїл у дельті Дунаю.

На Одещині захисники знищили 22 з 25 дронів-камікадзе Shahed-136, якими окупанти атакували південь області. Унаслідок атаки є влучання у припортову інфраструктуру у Подунав'ї, попередньо постраждали двоє цивільних, була пожежа.

2 вересня сили ППО знищили над Одещиною рідкісний іранський безпілотник Mohajer-6.

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