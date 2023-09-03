RU
RU
Новини
Політика
Суспільство
Світ
Надзвичайні події
Київ
Спорт
Новини регіонів
Бізнес
Економіка
Люди
Ідеї та кейси
ProГаз
UAExport
ТЕК
Авто
Транспорт
Нерухомість
Продовольство
FMCG
Новини компаній
Українська фактологія
Світ азарту
Фінанси
Економіка
Банки
Особисті гроші
Фондовий ринок
Конвертер валют
Валюта
Банківські метали
Обрати кредит онлайн
Новини компаній
Tech
Технології
Телеком
Гаджети
В Україні
Стартапи
Різне
Новини компаній
Life
Історії
Поради
Пояснення
Розваги
Досьє
Всі досьє
Персони
Компанії
Партії
Свята
Організації
Блоги
Спецпроєкти
Думки
Розсилки
Фото і відео
LIGA Plus
Промокоди
Crypto
Світ азарту
iGaming
LIGA.Радників
Автори
Редакція
Архів
ТВ-програма
RSS-канали

Нічна атака "шахедами" по Одеській області – з'явились фото наслідків

Этот материал также доступен на русском
03.09.2023, 10:30
Нічна атака
Фото: ДСНС

Уночі проти 3 вересня країна-терорист РФ здійснила атаку дронами-камікадзе Shahed-136 по Одеській області. Фото наслідків влучання по припортовій інфраструктурі та ліквідації пожежі публікує Державна служба з надзвичайних ситуацій.

Рятувальникам вдалось ліквідувати наслідки атаки окупантів, зазначили у відомстві.

Глава Одеської ОВА повідомив, що вночі впродовж 3,5 годин загарбники атакували цивільну інфраструктуру на півдні області.

Унаслідок влучання у припортову інфраструктуру постраждали два цивільні співробітники порту, вони ушпиталені, зазначив він.

На місці працюють відповідні служби, правоохоронці фіксують наслідки злочинів РФ.

Фото: ДСНС

Фото: ДСНС

Фото: ДСНС

Фото: ДСНС

Фото: ДСНС
  • Уночі проти 3 вересня окупанти атакували дронами українські порти Рені та Ізмаїл у дельті Дунаю.
  • На Одещині захисники знищили 22 з 25 дронів-камікадзе Shahed-136, якими окупанти атакували південь області. Унаслідок атаки є влучання у припортову інфраструктуру у Подунав'ї, попередньо постраждали двоє цивільних, була пожежа.
  • 2 вересня сили ППО знищили над Одещиною рідкісний іранський безпілотник Mohajer-6.

Читайте також: Росія вербує іноземців, ймовірно, не хоче непопулярної мобілізації під вибори – союзники

Артем Джеріпа
Якщо Ви помітили орфографічну помилку, виділіть її мишкою і натисніть Ctrl+Enter.
війнаодесапортшахеддронбезпілотникатака
Ще по темі

Коментарі

Останні новини
Спецпроєкти
 