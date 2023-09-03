Ночная атака "шахедами" по Одесской области – появились фото последствий
Ночью против 3 сентября страна-террорист РФ совершила атаку дронами-камикадзе Shahed-136 по Одесской области. Фото последствий попадания по припортовой инфраструктуре и ликвидации пожара публикует Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.
Спасателям удалось ликвидировать последствия атаки оккупантов, отметили в ведомстве.
Глава Одесской ОВА сообщил, что ночью в течение 3,5 часов захватчики атаковали гражданскую инфраструктуру на юге области.
В результате попадания в припортовую инфраструктуру пострадали два гражданских сотрудника порта, они госпитализированы, отметил он.
На месте работают соответствующие службы, стражи порядка фиксируют последствия преступлений РФ.
- Ночью против 3 сентября оккупанты атаковали дронами украинские порты Рени и Измаил в дельте Дуная.
- В Одесской области защитники уничтожили 22 из 25 дронов-камикадзе Shahed-136, которыми оккупанты атаковали юг области. В результате атаки попадание в припортовую инфраструктуру в Подунавье, предварительно пострадали двое гражданских, был пожар.
- 2 сентября силы ПВО уничтожили над Одесской областью редкий иранский беспилотник Mohajer-6.
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