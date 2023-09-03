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Ночная атака "шахедами" по Одесской области – появились фото последствий

Цей матеріал також доступний українською
03.09.2023, 10:30
Ночная атака
Фото: ГСЧС

Ночью против 3 сентября страна-террорист РФ совершила атаку дронами-камикадзе Shahed-136 по Одесской области. Фото последствий попадания по припортовой инфраструктуре и ликвидации пожара публикует Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.

Спасателям удалось ликвидировать последствия атаки оккупантов, отметили в ведомстве.

Глава Одесской ОВА сообщил, что ночью в течение 3,5 часов захватчики атаковали гражданскую инфраструктуру на юге области.

В результате попадания в припортовую инфраструктуру пострадали два гражданских сотрудника порта, они госпитализированы, отметил он.

На месте работают соответствующие службы, стражи порядка фиксируют последствия преступлений РФ.

Фото: ГСЧС

Фото: ГСЧС

Фото: ГСЧС

Фото: ГСЧС

Фото: ГСЧС
  • Ночью против 3 сентября оккупанты атаковали дронами украинские порты Рени и Измаил в дельте Дуная.
  • В Одесской области защитники уничтожили 22 из 25 дронов-камикадзе Shahed-136, которыми оккупанты атаковали юг области. В результате атаки попадание в припортовую инфраструктуру в Подунавье, предварительно пострадали двое гражданских, был пожар.
  • 2 сентября силы ПВО уничтожили над Одесской областью редкий иранский беспилотник Mohajer-6.

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Артём Джерипа
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