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Одесса. Уничтожены 22 "шахеда", которыми россияне атаковали юг области – Воздушные силы

Цей матеріал також доступний українською
03.09.2023, 07:20
Одесса. Уничтожены 22
Сбитие дрона Shahed ночью (Иллюстративный скриншот)
дополнено

В Одесской области Силы обороны уничтожили 22 из 25 дронов-камикадзе Shahed-136, которыми оккупанты атаковали юг области, сообщают Воздушные силы ВСУ. В результате атаки есть попадание в припортовую инфраструктуру в Подунавье, предварительно двое пострадавших гражданских, был пожар, заявили в Оперативном командовании "Юг".

В ночь на 3 сентября захватчики совершили несколько волн атак дронами-камикадзе Shahed-136/131 с южного и юго-восточного направления: с мыса Чауда во временно оккупированном Крыму и из Приморско-Ахтарска в России, пишут ПС.

В общей сложности защитники зафиксировали 25 "шахедов", атаковавших южные районы Одесской области.

22 дрона были уничтожены силами и средствами Воздушных Сил во взаимодействии с противовоздушной обороной других составляющих Сил обороны, заключают в ведомстве.

В результате попадания в припортовую инфраструктуру возник пожар, который пожарные оперативно ликвидировали, отмечает ОК "Юг".

По предварительным данным, пострадали два гражданских лица, им оказана медицинская помощь.

Инфографика: Воздушные силы

  • Ночью против 3 сентября оккупанты атаковали дронами украинские порты Рени и Измаил в дельте Дуная.
  • 2 сентября, силы ПВО уничтожили над Одесской областью редкий иранский беспилотник Mohajer-6.
  • Командующий ОСУВ "Таврия" заявил, что на юге украинские защитники находятся между первой и второй линией обороны оккупантов, россияне потратили 60% времени на строительство первой линии и только по 20% на две другие, потому что не ожидали, что Силы обороны ее пройдут.

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Артём Джерипа
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