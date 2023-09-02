UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Новости компаний
Украинская фактология
Мир азарта
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
LIGA Plus
Промокоды
Crypto
Мир азарта
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Силы ПВО уничтожили над Одесской областью редкий иранский беспилотник Mohajer-6

Цей матеріал також доступний українською
02.09.2023, 23:17
Силы ПВО уничтожили над Одесской областью редкий иранский беспилотник Mohajer-6 - Фото
Mohajer-6 (Ілюстративне фото - Міноборони)

Сегодня на юге был сбит редкий беспилотник оккупантов Mohajer-6 иранского производства. Об этом сообщает воздушное командование "Юг".

2 сентября силами и средствами противовоздушной обороны в небе над Одесской областью был уничтожен разведывательно-ударный БпЛА Mohajer-6, говорится в сообщении.

СПРАВКА. Mohajer-6 может нести до четырех высокоточных боеприпасов или нагрузку для наблюдения. Максимальная взлетная масса – 600 кг, полезная нагрузка – 100 кг, дальность полета – 200 км, максимальная скорость – 200 км/ч, продолжительность полета – 12 часов, а максимальная высота полета – 5,4 км.

Год назад, по украинским подсчетам, у россиян было всего около 20 таких дронов.
  • В сентябре 2022 года Воздушные силы ВСУ сообщили, что впервые сбили беспилотник Mohajer-6. После этого МИД лишил посла Ирана в Украине аккредитации и решил сократить количество дипломатического персонала иранского посольства.
  • В июле 2023-го спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат заявил, что не исключает, что Иран в рамках военной помощи России может передавать ей БпЛА Mohajer-6.

Читайте также: Надписи с ошибками и иностранная "начинка": в ГУР разобрали сбитый иранский дрон Mohajer-6

Оксана Житнюк
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
войнапводронБПЛАбеспилотникMohajer-6
Еще по теме

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 