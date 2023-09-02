Силы ПВО уничтожили над Одесской областью редкий иранский беспилотник Mohajer-6

Сегодня на юге был сбит редкий беспилотник оккупантов Mohajer-6 иранского производства. Об этом сообщает воздушное командование "Юг".

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2 сентября силами и средствами противовоздушной обороны в небе над Одесской областью был уничтожен разведывательно-ударный БпЛА Mohajer-6, говорится в сообщении.

СПРАВКА. Mohajer-6 может нести до четырех высокоточных боеприпасов или нагрузку для наблюдения. Максимальная взлетная масса – 600 кг, полезная нагрузка – 100 кг, дальность полета – 200 км, максимальная скорость – 200 км/ч, продолжительность полета – 12 часов, а максимальная высота полета – 5,4 км.



Год назад, по украинским Mohajer-6 может нести до четырех высокоточных боеприпасов или нагрузку для наблюдения. Максимальная взлетная масса – 600 кг, полезная нагрузка – 100 кг, дальность полета – 200 км, максимальная скорость – 200 км/ч, продолжительность полета – 12 часов, а максимальная высота полета – 5,4 км.Год назад, по украинским подсчетам , у россиян было всего около 20 таких дронов.

В сентябре 2022 года Воздушные силы ВСУ сообщили, что впервые сбили беспилотник Mohajer-6. После этого МИД лишил посла Ирана в Украине аккредитации и решил сократить количество дипломатического персонала иранского посольства.

В июле 2023-го спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат заявил, что не исключает, что Иран в рамках военной помощи России может передавать ей БпЛА Mohajer-6.

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