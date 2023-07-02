Воздушные силы не исключают, что Иран может поставлять России дроны Mohajer-6

Спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат не исключает, что Иран в рамках военной помощи России может передавать ей БПЛА Mohajer-6. Об этом он сказал в эфире единственного телемарафона.

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"То, что противник постоянно получает из Ирана ударные БПЛА, никто в этом не сомневается. Это видно по перелетам из Тегерана в Москву регулярными военно-транспортных самолетов. Так же как и перевозка, вероятно, морским путем Каспийским морем. Это Астрахань и Махачкала", – сказал Игнат.

По словам спикера Воздушных сил, вопрос в том, какие объемы Иран готов предоставлять России и сможет ли РФ сама производить дроны на свои территории, или же на территории других стран.

"В конце концов, сотрудничество Ирана с Москвой продолжается, не только Shahed, возможно, и другие типы БПЛА будут доставляться на территорию государства-оккупанта, скажем такие, какие Mohajer-6", – сказал Игнат.

Такой БПЛА способен нести до четырех высокоточных боеприпасов. Максимальная взлетная масса – 600 кг, полезная нагрузка – 100 кг, дальность полета – 200 км, максимальная скорость – 200 км/ч, продолжительность полета – 12 часов, а максимальная высота полета – 5,4 км.

В сентябре 2022 года Воздушные силы ВСУ сообщили, что впервые сбили беспилотник Mohajer-6. После этого МИД лишил посла Ирана в Украине аккредитации и решил сократить количество дипломатического персонала иранского посольства.

5 февраля 2023 года The Wall Street Journal сообщил, что Россия и Иран согласовали создание на территории РФ производства иранских дронов-камикадзе.

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