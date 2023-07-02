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Воздушные силы не исключают, что Иран может поставлять России дроны Mohajer-6

Цей матеріал також доступний українською
02.07.2023, 11:29
Воздушные силы не исключают, что Иран может поставлять России дроны Mohajer-6 - Фото
Фото: Минобороны / Twitter

Спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат не исключает, что Иран в рамках военной помощи России может передавать ей БПЛА Mohajer-6. Об этом он сказал в эфире единственного телемарафона.

"То, что противник постоянно получает из Ирана ударные БПЛА, никто в этом не сомневается. Это видно по перелетам из Тегерана в Москву регулярными военно-транспортных самолетов. Так же как и перевозка, вероятно, морским путем Каспийским морем. Это Астрахань и Махачкала", – сказал Игнат.

По словам спикера Воздушных сил, вопрос в том, какие объемы Иран готов предоставлять России и сможет ли РФ сама производить дроны на свои территории, или же на территории других стран.

"В конце концов, сотрудничество Ирана с Москвой продолжается, не только Shahed, возможно, и другие типы БПЛА будут доставляться на территорию государства-оккупанта, скажем такие, какие Mohajer-6", – сказал Игнат.

Такой БПЛА способен нести до четырех высокоточных боеприпасов. Максимальная взлетная масса – 600 кг, полезная нагрузка – 100 кг, дальность полета – 200 км, максимальная скорость – 200 км/ч, продолжительность полета – 12 часов, а максимальная высота полета – 5,4 км.

Андрей Водяный
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войнаИранБПЛАMohajer-6
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