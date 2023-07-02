Повітряні сили не виключають, що Іран може постачати Росії дрони Mohajer-6

Речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат не виключає, що Іран в рамках військової допомоги Росії може передавати їй БПЛА Mohajer-6. Про це він сказав в ефірі єдиного телемарафону.

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"Те, що противник постійно отримує з Ірану ударні БПЛА, ніхто в цьому не сумнівається. Це видно по перельотах з Тегерана в Москву військово-транспортних літаків, які є регулярними. Так само як і перевезення, ймовірно, морським шляхом Каспійським морем. Це Астрахань та Махачкала", – сказав Ігнат.

За словами речника Повітряних сил, питання в тому, які обсяги Іран готовий надавати Росії та чи зможе РФ сама виготовляти дрони на свої території, або ж на території інших країн.

"Зрештою, співпраця Ірану із Москвою триває, не лише Shahed, можливо й інші типи БПЛА будуть доставлятися на територію держави–окупанта, скажімо такі, які Mohajer-6", – сказав Ігнат.

Такий БПЛА здатний нести до чотирьох високоточних боєприпасів. Максимальна злітна вага – 600 кг, корисне навантаження – 100 кг, дальність польоту – 200 км, максимальна швидкість – 200 км/год, тривалість польоту – 12 годин, а максимальна висота польоту – 5,4 км.

У вересні 2022 року Повітряні сили ЗСУ повідомили, що вперше збили безпілотник Mohajer-6. Після цього МЗС позбавило посла Ірану в Україні акредитації та вирішило скоротити кількість дипломатичного персоналу іранського посольства.

5 лютого 2023 року The Wall Street Journal повідомив, що Росія та Іран погодили створення на території РФ виробництва іранських дронів-камікадзе.

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