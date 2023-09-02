Сили ППО знищили над Одещиною рідкісний іранський безпілотник Mohajer-6
02.09.2023, 23:17
Mohajer-6 (Ілюстративне фото - Міноборони)
Сьогодні на півдні було збито рідкісний безпілотник окупантів Mohajer-6 іранського виробництва. Про це повідомляє повітряне командування "Південь".
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2 вересня силами та засобами протиповітряної оборони в небі над Одещиною було знищено розвідувально-ударний БпЛА Mohajer-6, йдеться в повідомленні.
ДОВІДКА. Mohajer-6 спроможний нести до чотирьох високоточних боєприпасів або навантаження для спостереження. Максимальна злітна вага – 600 кг, корисне навантаження – 100 кг, дальність польоту – 200 км, максимальна швидкість – 200 км/год, тривалість польоту – 12 годин, а максимальна висота польоту – 5,4 км.
Рік тому, за українськими підрахунками, у росіян було всього близько 20 таких дронів.
Рік тому, за українськими підрахунками, у росіян було всього близько 20 таких дронів.
- У вересні 2022 року Повітряні сили ЗСУ повідомили, що вперше збили безпілотник Mohajer-6. Після цього МЗС позбавило посла Ірану в Україні акредитації та вирішило скоротити кількість дипломатичного персоналу іранського посольства.
- У липні 2023-го речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат заявив, що не виключає, що Іран в рамках військової допомоги Росії може передавати їй БпЛА Mohajer-6.
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