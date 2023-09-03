Наступление. ВСУ между первой и второй линией обороны оккупантов, все впереди – Тарнавский

На юге украинские защитники находятся между первой и второй линией обороны оккупантов, россияне потратили 60% времени на строительство первой линии и только по 20% на две другие, потому что не ожидали, что украинские силы ее пройдут. Об этом заявил командующий оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" Александр Тарнавский в интервью The Guardian.

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"Мы сейчас находимся между первой и второй линиями обороны", – сказал он.

По его словам, сейчас украинские силы давят с обеих сторон бреши и укрепляют свой контроль на территории, захваченной во время последних боев.

"В центре наступления мы завершаем уничтожение подразделений противника, прикрывающих уход российских войск за второй рубеж обороны", – пояснил он.

Силы обороны были заблокированы "огромным" минным полем оккупантов на несколько недель, пока пехотные саперы медленно расчищали штурмовой путь пешком, пишет издание.

Тарнавский отметил, что российские войска "просто стояли и ждали украинскую армию", отражая технику снарядами и беспилотниками.

Однако сейчас этот барьер был преодолен, россияне были вынуждены маневрировать, а украинцы вернулись на свои танки и другую бронетехнику, отмечает The Guardian.

По словам Тарнавского, признаком того, что Москва испытывает давление, является то, что она передислоцировала войска на юг с линии фронта во временно оккупированной части Украины – Херсонская область на западе и Лиман на северо-востоке, а также с территории РФ.

"Противник подтягивает резервы не только из Украины, но и из России. Но рано или поздно у россиян закончатся все лучшие солдаты. Это даст нам толчок атаковать больше и быстрее. Все у нас впереди", – сказал генерал.

Генсек НАТО заявил, что украинцы оттесняют россиян в наступлении и могут пройти через некоторые укрепленные оккупантами территории.

Секретарь Совета нацбезопасности и обороны заявил, что официальных заявлений от западных чиновников с критикой украинского наступления нет, есть спекуляции некоторых СМИ.

Генерал Тарнавский показал видео, как бойцы 47-й отдельной механизированной бригады уничтожают позиции россиян.

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