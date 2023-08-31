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Данилов ответил критикам контрнаступления: Запад официально не заявлял, спекуляции СМИ

Цей матеріал також доступний українською
31.08.2023, 14:10
Данилов ответил критикам контрнаступления: Запад официально не заявлял, спекуляции СМИ - Фото
Алексей Данилов (Фото: СНБО)

Официальных заявлений от Западных чиновников с критикой украинского наступления нет, есть спекуляции некоторых СМИ, заявил секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов. Об этом он рассказал в интервью изданию Die Welt.

В вопросе журналист сослался на неназванных чиновников США и немецких генералов, которые предположили, якобы Украине не удастся прорваться в Крым в этом году.

Интервьюер упомянул публикацию в The New York Times, в которой анонимные американские чиновники критиковали Украину, что якобы она развернула слишком много войск на неправильных участках фронта.

"Некоторые СМИ спекулировали, но официальных заявлений нет. Ни одна из наших стран-партнеров не акцентировала на этом внимание. У нас есть главнокомандующий Вооруженными Силами генерал Залужный. Он председательствует на заседаниях в штабе. Эти встречи проводятся не менее двух раз в неделю, где принимаются все решения. Легко давать советы, не имея никаких побед и находясь в удобной позиции", – ответил Данилов.

Он отметил, что для того, чтобы понять ситуацию, нужно быть "прямо на линии фронта, а это сотни километров".

По его словам, единственное, что волнует Украину сейчас, – это преимущество России в воздухе.

"Нам не хватает потенциала, и нам нужно убедиться, что есть по крайней мере паритет, поскольку они доминируют в воздухе, что общеизвестно", – пояснил он.

  • 31 августа представитель Генштаба ВСУ сообщил, что Силы обороны имели успех в направлении Новоданиловка-Новопрокоповка на Мелитопольском направлении, продолжают ведение наступательных действий южнее Бахмута, закрепляются на достигнутых рубежах.
  • Спикер Таврической группировки войск заявил, что оккупанты пытаются контратаковать в районе Вербового, где сегодня продолжается наступление Вооруженных Сил Украины на Токмак и Мелитополь.
  • Генсек НАТО заявил, что украинцы оттесняют россиян в наступлении и могут пройти через некоторые укрепленные оккупантами территории.

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Артём Джерипа
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