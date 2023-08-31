ВСУ имели успех на Мелитопольском направлении, закрепляются под Бахмутом – карта

Силы обороны продолжают вести наступательную операцию на востоке и юге. Украинские защитники имели успех на Мелитопольском направлении, закрепляются к югу от Бахмута, сообщил спикер Генерального штаба ВСУ Андрей Ковалев.

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Силы обороны имели успех в направлении Новоданиловка-Новопрокоповка на Мелитопольском направлении.

Там закрепляются на достигнутых рубежах, наносят огневое поражение артиллерией по выявленным целям оккупантов и осуществляют меры контрбатарейной борьбы.

На Бахмутском направлении защитники продолжают ведение наступательных действий к югу от Бахмута, закрепляются на достигнутых рубежах.

31 августа Генштаб сообщил, что за сутки российские захватчики без успеха вели наступательные действия на Лиманском, Бахмутском и Запорожском направлениях.

Появились первые спутниковые снимки после атаки беспилотников на аэродром рядом с Псковом в ночь с 29 на 30 августа: на них видны повреждения по меньшей мере двух военных транспортных самолетов Ил-76.

Генсек НАТО заявил, что украинцы оттесняют россиян в наступлении и могут пройти через некоторые укрепленные оккупантами территории.

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