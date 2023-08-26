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Резников ответил критикам наступления: Не будем отправлять солдат на смерть без результата

Цей матеріал також доступний українською
26.08.2023, 13:10
Резников ответил критикам наступления: Не будем отправлять солдат на смерть без результата - Фото
Алексей Резников (Фото: LIGA.net)

Министр обороны Алексей Резников заявил, что Украина не будет отправлять на смерть своих солдат без результата. Об этом он сообщил в интервью Bild, комментируя критику наступления Вооруженных Сил Украины в западных медиа.

По его словам, наступление идет по плану, которые предварительно обсуждался с союзниками. 

"И все, кто действительно вовлечен в этот процесс, все об этом знают. Они знают, какова оборона противника, какие зоны безопасности, где минные поля, где танки окружены, где укрепления", — сказал Резников.

Он отметил, что украинское руководство имело дискуссии с американскими коллегами. 

"Конечно, у нас были серьезные дискуссии, но это не критика. Мы не будем отправлять наших солдат на смерть в бою без всякого результата", — заявил министр.

Глава ведомства также упомянул превосходство в воздухе у россиян. 

"Наступление — это не фильм. Речь идет не о голливудском блокбастере", — резюмировал он.

  • Контрнаступление идет "тяжело" из-за российских оборонительных сооружений, но самое главное – не останавливается, заявил начальник ГУР Буданов.
  • Западные союзники начали "трезво" оценивать темпы контрнаступления Украины.
  • В Пентагоне заявили, что в Украине на фронте сложилась далеко не идеальная ситуация, но ВСУ совершили чудо, оттеснив россиян на оборонные позиции.
  • Президент Зеленский заявил, что Украина не начала контрнаступлениераньше, потому что "не было с чем".

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Дмитрий Гриниченко
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