Резніков відповів критикам наступу: Не будемо відправляти солдатів на смерть без результату

Міністр оборони Олексій Резніков заявив, що Україна не відправлятиме на смерть своїх солдатів без результату. Про це він повідомив в інтерв'ю Bild, коментуючи критику наступу Збройних Сил України у західних медіа.

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За його словами, наступ йде за планом, який попередньо обговорювався із союзниками.

"І всі, хто дійсно залучений до цього процесу, всі про це знають. Вони знають, якою є оборона противника, які зони безпеки, де мінні поля, де танки оточені, де укріплення", — сказав Резніков.

Він наголосив, що українське керівництво мало дискусії з американськими колегами.

"Звичайно, у нас були серйозні дискусії, але це не критика. Ми не відправлятимемо наших солдатів на смерть у бою без жодного результату", — заявив міністр.

Глава відомства також згадав перевагу у повітрі у росіян.

"Наступ — це не фільм. Йдеться не про голлівудський блокбастер", — резюмував він.

Контрнаступ йде "важко" через російські оборонні споруди, але найголовніше – не зупиняється, заявив начальник ГУР Буданов.

Західні союзники почали "тверезо" оцінювати темпи контрнаступу України.

У Пентагоні заявили, що в Україні на фронті склалася далеко не ідеальна ситуація, але ЗСУ зробили диво, відтіснивши росіян на оборонні позиції.

Президент Зеленський заявив, що Україна не розпочала контрнаступраніше, бо "не було з чим".

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