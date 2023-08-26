RU
RU
Новини
Політика
Суспільство
Світ
Надзвичайні події
Київ
Спорт
Новини регіонів
Бізнес
Економіка
Люди
Ідеї та кейси
ProГаз
UAExport
ТЕК
Авто
Транспорт
Нерухомість
Продовольство
FMCG
Новини компаній
Українська фактологія
Світ азарту
Фінанси
Економіка
Банки
Особисті гроші
Фондовий ринок
Конвертер валют
Валюта
Банківські метали
Обрати кредит онлайн
Новини компаній
Tech
Технології
Телеком
Гаджети
В Україні
Стартапи
Різне
Новини компаній
Life
Історії
Поради
Пояснення
Розваги
Досьє
Всі досьє
Персони
Компанії
Партії
Свята
Організації
Блоги
Спецпроєкти
Думки
Розсилки
Фото і відео
LIGA Plus
Промокоди
Crypto
Світ азарту
iGaming
LIGA.Радників
Автори
Редакція
Архів
ТВ-програма
RSS-канали

Резніков відповів критикам наступу: Не будемо відправляти солдатів на смерть без результату

Этот материал также доступен на русском
26.08.2023, 13:10
Резніков відповів критикам наступу: Не будемо відправляти солдатів на смерть без результату - Фото
Олексій Резніков (Фото: LIGA.net)

Міністр оборони Олексій Резніков заявив, що Україна не відправлятиме на смерть своїх солдатів без результату. Про це він повідомив в інтерв'ю Bild, коментуючи критику наступу Збройних Сил України у західних медіа.

За його словами, наступ йде за планом, який попередньо обговорювався із союзниками.

"І всі, хто дійсно залучений до цього процесу, всі про це знають. Вони знають, якою є оборона противника, які зони безпеки, де мінні поля, де танки оточені, де укріплення", — сказав Резніков.

Він наголосив, що українське керівництво мало дискусії з американськими колегами.

"Звичайно, у нас були серйозні дискусії, але це не критика. Ми не відправлятимемо наших солдатів на смерть у бою без жодного результату", — заявив міністр.

Глава відомства також згадав перевагу у повітрі у росіян.

"Наступ — це не фільм. Йдеться не про голлівудський блокбастер", — резюмував він.

  • Контрнаступ йде "важко" через російські оборонні споруди, але найголовніше – не зупиняється, заявив начальник ГУР Буданов.
  • Західні союзники почали "тверезо" оцінювати темпи контрнаступу України.
  • У Пентагоні заявили, що в Україні на фронті склалася далеко не ідеальна ситуація, але ЗСУ зробили диво, відтіснивши росіян на оборонні позиції.
  • Президент Зеленський заявив, що Україна не розпочала контрнаступраніше, бо "не було з чим". 

Читайте також: Генштаб: Є успіх ЗСУ у напрямку Новопрокопівки — за 2,5 км від Роботиного: мапа

Дмитро Гриниченко
Якщо Ви помітили орфографічну помилку, виділіть її мишкою і натисніть Ctrl+Enter.
війнанаступвійськова допомогаміноборониОлексій Резніков
Ще по темі

Коментарі

Останні новини
Спецпроєкти
 