ЗСУ мали успіх на Мелітопольському напрямку, закріплюються під Бахмутом – мапа

Сили оборони продовжують вести наступальну операцію на сході та півдні. Українські захисники мали успіх на Мелітопольському напрямку, закріплюються південніше Бахмута, повідомив речник Генерального штабу ЗСУ Андрій Ковальов.

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Сили оборони мали успіх у напрямку Новоданилівка-Новопрокопівка на Мелітопольському напрямку.

Там закріплюються на досягнутих рубежах, завдають вогневого ураження артилерією по виявлених цілях окупантів та здійснюють заходи контрбатарейної боротьби.

На Бахмутському напрямку захисники продовжують ведення наступальних дій південніше Бахмута, закріплюються на досягнутих рубежах.

31 серпня Генштаб повідомив, що за добу російські загарбники без успіху вели наступальні дії на Лиманському, Бахмутському та Запорізькому напрямках.

З'явилися перші супутникові знімки після атаки безпілотників на аеродром поряд зі Псковом уночі з 29 на 30 серпня: на них видно пошкодження щонайменше двох військових транспортних літаків Іл-76.

Генсек НАТО заявив, що українці відтісняють росіян у наступі й можуть пройти через деякі укріплені окупантами території.

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