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Окупанти без успіху наступали на трьох напрямках, понад 40 боєзіткнень – мапа

Этот материал также доступен на русском
31.08.2023, 07:30
Окупанти без успіху наступали на трьох напрямках, понад 40 боєзіткнень – мапа - Фото
Фото: Генштаб ЗСУ

Впродовж минулої доби російські загарбники без успіху вели наступальні дії на Лиманському, Бахмутському та Запорізькому напрямках. На фронті відбулося понад 40 бойових зіткнень, йдеться у зведенні Генерального штабу ЗСУ.

На Лиманському напрямку окупанти вели наступальні дії в районах Новоєгорівки та Білогорівки, успіху не мали.

Новоєгорівка та Білогорівка на мапі deepstate

На Бахмутському напрямку загарбники без успіху вели наступальні дії в районах Кліщіївки та Курдюмівки.

Кліщіївка та Курдюмівка на мапі deepstate

На Мар’їнському напрямку українські захисники продовжують стримувати наступ російських військ у районі Мар’їнки Донецької області.

Мар'їнка на мапі deepstate

На Шахтарському напрямку Сили оборони успішно відбили атаки окупантів в районі Старомайорського Донецької області.

Старомайорське на мапі deepstate

На Запорізькому напрямку окупанти без успіху вели наступальні дії в районі Вербового Запорізької області.

Вербове на мапі deepstate

Сили оборони продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському напрямку, де закріплюються на досягнутих рубежах та здійснюють заходи контрбатарейної боротьби.

Впродовж доби авіація Сил оборони завдала 10 ударів по районах зосередження особового складу та чотири удари по зенітно-ракетних комплексах загарбників.

Підрозділи ракетних військ і артилерії уразили один район зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, один пункт управління та одну станцію радіоелектронної боротьби окупантів.

  • 29 серпня речник Генерального штабу ЗСУ заявив, що Сили оборони мають успіх на напрямку Новоданилівка – Вербове Запорізької області. 
  • 30 серпня командувач Сухопутних військ Сирський повідомив, що російські окупанти наступають у напрямку Куп'янська та Лимана, заводять нові частини з території РФ.
  • Генсек НАТО Столтенберг заявив, що українці відтісняють росіян у наступі й можуть пройти через деякі укріплені окупантами території.

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Артем Джеріпа
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