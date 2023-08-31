Столтенберг про наступ ЗСУ: Відтісняють росіян, саме українці повинні приймати рішення
Українці відтісняють росіян у наступі й можуть пройти через деякі укріплені окупантами території, заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг. Саме українці повинні приймати рішення на полі бою, повідомив він в інтерв'ю CNN.
"Українці поступово завойовують позиції. Тобто вони відтісняють росіян. Вони можуть пройти через деякі з цих добре захищених територій. Хоча б мінні поля. І тому просто важливіше їх підтримувати. Тому що ми всі знаємо, що це перший бій. Це бій у дотик", – сказав Столтенберг.
За його словами, між союзниками по НАТО та між ними та Україною відбувається постійний діалог, і члени Альянсу проводять "безпрецедентне" навчання та консультації для України.
Проте генсек НАТО зазначив, що саме українці повинні командувати на полі бою, приймаючи такі "складні та жорсткі" рішення.
"Колись ми переконалися в тому, що українці знову і знову перевершують очікування. Треба згадати, як це починалося. Останні роки, коли Росія здійснила вторгнення в Україну, експерти вважали, що Україна протримається лише кілька днів чи тижнів. Тепер вони звільнили північ в районі Києва, схід та Харків і здобули ще більше перемог", – зауважив Столтенберг.
За його словами, НАТО необхідно довіряти українцям. Альянс радить, допомагає та підтримує, але це українці приймають рішення, зазначив він.
- 28 серпня заступниця міністра оборони повідомила, що ЗСУ просуваються на південь від Роботиного та Малої Токмачки у Запорізькій області.
- 29 серпня Речник Генерального штабу ЗСУ заявив, що Сили оборони мають успіх на напрямку Новоданилівка – Вербове Запорізької області.
- Генерал Тарнавський повідомив, що Сили оборони мають просування на Таврійському напрямку на півдні, захисники відкидають окупантів.
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