Столтенберг про наступ ЗСУ: Відтісняють росіян, саме українці повинні приймати рішення

Українці відтісняють росіян у наступі й можуть пройти через деякі укріплені окупантами території, заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг. Саме українці повинні приймати рішення на полі бою, повідомив він в інтерв'ю CNN.

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"Українці поступово завойовують позиції. Тобто вони відтісняють росіян. Вони можуть пройти через деякі з цих добре захищених територій. Хоча б мінні поля. І тому просто важливіше їх підтримувати. Тому що ми всі знаємо, що це перший бій. Це бій у дотик", – сказав Столтенберг.

За його словами, між союзниками по НАТО та між ними та Україною відбувається постійний діалог, і члени Альянсу проводять "безпрецедентне" навчання та консультації для України.

Проте генсек НАТО зазначив, що саме українці повинні командувати на полі бою, приймаючи такі "складні та жорсткі" рішення.

"Колись ми переконалися в тому, що українці знову і знову перевершують очікування. Треба згадати, як це починалося. Останні роки, коли Росія здійснила вторгнення в Україну, експерти вважали, що Україна протримається лише кілька днів чи тижнів. Тепер вони звільнили північ в районі Києва, схід та Харків і здобули ще більше перемог", – зауважив Столтенберг.

За його словами, НАТО необхідно довіряти українцям. Альянс радить, допомагає та підтримує, але це українці приймають рішення, зазначив він.

28 серпня заступниця міністра оборони повідомила, що ЗСУ просуваються на південь від Роботиного та Малої Токмачки у Запорізькій області.

29 серпня Речник Генерального штабу ЗСУ заявив, що Сили оборони мають успіх на напрямку Новоданилівка – Вербове Запорізької області.

Генерал Тарнавський повідомив, що Сили оборони мають просування на Таврійському напрямку на півдні, захисники відкидають окупантів.

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