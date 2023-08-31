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Столтенберг о наступлении ВСУ: Оттесняют россиян, именно украинцы должны принимать решения

Цей матеріал також доступний українською
31.08.2023, 06:45
Столтенберг о наступлении ВСУ: Оттесняют россиян, именно украинцы должны принимать решения - Фото
Йенс Столтенберг (Фото: EPA)

Украинцы оттесняют россиян в наступлении и могут пройти через некоторые укрепленные оккупантами территории, заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг. Именно украинцы должны принимать решения на поле боя, сообщил он в интервью CNN.

"Украинцы постепенно завоевывают позиции. То есть они оттесняют россиян. Они могут пройти через некоторые из этих хорошо защищенных территорий. Хотя бы минные поля. И потому просто важнее их поддерживать. Потому что мы все знаем, что это первый бой. Это бой в касание", – сказал Столтенберг.

По его словам, между союзниками по НАТО и между ними и Украиной проходит постоянный диалог, и члены Альянса проводят "беспрецедентное" обучение и консультации для Украины.

Однако генсек НАТО отметил, что именно украинцы должны командовать на поле боя, принимая такие "сложные и жесткие" решения.

"Когда-то мы убедились в том, что украинцы снова и снова превосходят ожидания. Надо вспомнить, как это начиналось. Последние годы, когда Россия совершила вторжение в Украину, эксперты считали, что Украина продержится всего несколько дней недель. Теперь они освободили север в районе Киева, восток и Харьков и одержали еще больше побед", – заметил Столтенберг.

По его словам, НАТО нужно доверять украинцам. Альянс советует, помогает и поддерживает, но это украинцы принимают решения, отметил он.

  • 28 августа заместитель министра обороны сообщила, что ВСУ продвигаются к югу от Роботиного и Малой Токмачки в Запорожской области.
  • 29 августа Представитель Генерального штаба ВСУ заявил, что Силы обороны имеют успех на направлении Новоданиловка – Вербовое Запорожской области.
  • Генерал Тарнавский сообщил, что Силы обороны имеют продвижение на Таврическом направлении на юге, защитники отбрасывают оккупантов.

Читайте также: Контрнаступление. Госпожа посол Британии "не верит", что Запад подталкивает Украину к переговорам с Россией.

Артём Джерипа
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