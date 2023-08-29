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Наступление. Есть продвижение на Таврическом направлении, врага отбрасываем – Тарнавский

Цей матеріал також доступний українською
29.08.2023, 18:17
Наступление. Есть продвижение на Таврическом направлении, врага отбрасываем – Тарнавский - Фото
Александр Тарнавский (Скриншот по видео)

Силы обороны продвигаются на Таврическом направлении на юге, защитники отбрасывают оккупантов. Об этом сообщил командующий оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" Александр Тарнавский.

"Имеем продвижение на Таврическом направлении. Врага отбрасываем", – написал он.

За сутки артиллерийские подразделения Сил обороны выполнили 1200 огневых задач.

Украинские защитники ликвидировали 327 окупантов на направлении: безвозвратные – 91, ранены 235, в плен сдался один захватчик.

Тарнавский сообщил, что Силы обороны уничтожили 34 единицы военной техники россиян: четыре танка, восемь боевых бронированных машин, три артиллерийских системы и минометы, одну реактивную систему залпового огня, 16 единиц автомобильной и 2 единицы специальной техники.

Украинские силы за сутки уничтожили два склада боеприпасов и три пункта управления захватчиков, подытожил командующий ОСУВ "Таврия".

  • 28 августа заместитель министра обороны сообщила, что ВСУ продвигаются к югу от Роботиного и Малой Токмачки в Запорожской области.
  • 29 августа Спикер Генерального штаба ВСУ сообщил, что Силы обороны имеют успех на направлении Новоданиловка – Вербовое Запорожской области.
  • Контрнаступление идет "трудно" из-за российских оборонительных сооружений, но самое главное – не останавливается, заявил начальник ГУР Буданов.

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Артём Джерипа
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