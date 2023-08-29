Наступление. Есть продвижение на Таврическом направлении, врага отбрасываем – Тарнавский
Силы обороны продвигаются на Таврическом направлении на юге, защитники отбрасывают оккупантов. Об этом сообщил командующий оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" Александр Тарнавский.
"Имеем продвижение на Таврическом направлении. Врага отбрасываем", – написал он.
За сутки артиллерийские подразделения Сил обороны выполнили 1200 огневых задач.
Украинские защитники ликвидировали 327 окупантов на направлении: безвозвратные – 91, ранены 235, в плен сдался один захватчик.
Тарнавский сообщил, что Силы обороны уничтожили 34 единицы военной техники россиян: четыре танка, восемь боевых бронированных машин, три артиллерийских системы и минометы, одну реактивную систему залпового огня, 16 единиц автомобильной и 2 единицы специальной техники.
Украинские силы за сутки уничтожили два склада боеприпасов и три пункта управления захватчиков, подытожил командующий ОСУВ "Таврия".
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