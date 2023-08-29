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В сети появилось видео, на котором, как утверждается, украинские защитники находятся на левом берегу Днепра в Херсонской области рядом с Антоновским мостом. Его распространяют украинские Telegram-каналы.

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На видео два украинских военных устанавливают государственный флаг посреди изуродованных зданий.

Оператор отмечает, что рядом Антоновский мост, а разрушения вызваны наводнением и обстрелами.

Наводнение на юге Украины произошло в результате террористического подрыва Каховской ГЭС оккупантами.

Защитник говорит, что они случайно обнаружили "прикольный" флагшток на одном из зданий и решили повесить на него украинский флаг.

Оператор просит побратима быть "шустрее" и говорит, что "не дай бог" будут разведывательные дроны оккупантов типа "Орлан".

Он объясняет, что они "небо не запрашивали", вероятно, речь идет о поддержке украинского ПВО.

Оператор показывает прилет подальше, от которого идет дым.

Защитники поднимают флаг под гимн Украины, которы включили благодаря мобильному интернету.

"Подраконим дибилов немного, пусть знают, что это наша земля", – говорит защитник.

Официальных подтверждений пока нет.

OSINT-проект Deepstate промаркировал часть территории за Антоновским мостом как освобожденную Силами обороны.

Исследователи отмечают, что это населенный пункт Дачи между Антоновкой и Олешками.

Вокруг освобожденной территории – серая зона, ее статус неизвестен.

На расстоянии около 3 км находятся Олешки, временно оккупированные россиянами.

14 августа заместитель министра обороны сообщила, что Силы обороны успешно выполнили определенные задачи на левом берегу Днепра на временно оккупированной части Херсонской области.

ГУР сообщало, что проводит успешные операции на левом берегу оккупированной Херсонской области: бойцы подразделения "Шаман" уничтожили отряд элитных ракетных войск оккупантов.

Реактивные подразделения Сил обороны уничтожили уникальную радиолокационную станцию "Предел-Е" в Херсонской области.

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