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РосСМИ: Российские беспилотники "Орлан-10" стоимостью до $120 000 упали в РФ – фото, карта

Цей матеріал також доступний українською
28.07.2023, 16:02
РосСМИ: Российские беспилотники
Российские военные с БПЛА "Орлан-10" (Скриншот с видео)

В Воронежской области РФ упали сразу два беспилотника "Орлан-10", принадлежащих Минобороны России, заявляет российское СМИ ASTRA.

Инцидент произошел 27 июля. Первый БПЛА упал утром в селе Верхняя Хава, его нашла местная жительница.

На борту дрона был бортовой номер, свидетельствующий о его принадлежности к Минобороны России, утверждает росСМИ.

Второй беспилотник обнаружили в селе Евстратовка в другом районе Воронежской области.

Оба аппарата были оборудованы видеокамерами, пишет росСМІ.

Стоимость одного "Орлан-10" может достигать от $ 87 000 – $ 120 000. Это российский разведывательный дрон, введенный в эксплуатацию в 2013 году.

В сети появились фото якобы с места падения первого дрона.

Фото: Telegram

Расстояние от Евстратовки до контролируемой Украиной территории составляет около 140 км, до оккупированной Луганской области – ~45 км.

Евстратовка на карте

Верхняя Хава находится на расстоянии около 230 км от территорий, освобожденных ВСУ в Харьковской области.

Верхняя-Хава на карте

Сейчас нет возможности проверить эту информацию.

Читайте также: Дрон в Москве атаковал рядом с центром киберпреступности российской разведки – Грозев

Артём Джерипа
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Орлан-10войнаБПЛАбеспилотникворонеж
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