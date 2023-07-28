РосСМИ: Российские беспилотники "Орлан-10" стоимостью до $120 000 упали в РФ – фото, карта

В Воронежской области РФ упали сразу два беспилотника "Орлан-10", принадлежащих Минобороны России, заявляет российское СМИ ASTRA.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

Инцидент произошел 27 июля. Первый БПЛА упал утром в селе Верхняя Хава, его нашла местная жительница.

На борту дрона был бортовой номер, свидетельствующий о его принадлежности к Минобороны России, утверждает росСМИ.

Второй беспилотник обнаружили в селе Евстратовка в другом районе Воронежской области.

Оба аппарата были оборудованы видеокамерами, пишет росСМІ.

Стоимость одного "Орлан-10" может достигать от $ 87 000 – $ 120 000. Это российский разведывательный дрон, введенный в эксплуатацию в 2013 году.

В сети появились фото якобы с места падения первого дрона.

Расстояние от Евстратовки до контролируемой Украиной территории составляет около 140 км, до оккупированной Луганской области – ~45 км.

Верхняя Хава находится на расстоянии около 230 км от территорий, освобожденных ВСУ в Харьковской области.

Сейчас нет возможности проверить эту информацию.

Утром 24 июля 2023 года власти оккупантов и росСМИ сообщили об атаке дронов на столицу России Москву. В сети появились видео и фото с последствиями атаки.

Источники LIGA.net в спецслужбах сообщили, что налет беспилотников на Москву – это операция Главного управления разведки Минобороны.

28 июля городской голова Москвы заявил о якобы атаке беспилотника на столицу страны-террориста.

Читайте также: Дрон в Москве атаковал рядом с центром киберпреступности российской разведки – Грозев

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.