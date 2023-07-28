РосЗМІ: Російські безпілотники "Орлан-10" вартістю до $120 000 впали у РФ – фото, мапа

У Воронезькій області РФ впали одразу два безпілотники "Орлан-10", які належать Міноборони Росії, заявляє російське ЗМІ ASTRA.

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Інцидент стався 27 липня. Перший БПЛА впав вранці у селі Верхня Хава, його знайшла місцева мешканка.

На борту дрона був бортовий номер, що свідчив про його приналежність до Міноборони Росії, стверджує росЗМІ.

Другий безпілотник знайшли в селі Євстратівка в іншому районі Воронезької області.

Обидва апарати були обладнані відеокамерами, пише росЗМІ.

Вартість одного "Орлан-10" може сягати від $87 000 – $120 000. Це російський розвідувальний дрон, введений в експлуатацію у 2013 році.

У мережі з'явились фото нібито з місця падіння першого дрона.

Відстань від Євстратівки до контрольованої Україною території становить близько 140 км, до окупованої Луганщини – ~45 км.

Верхня Хава знаходиться на відстані близько 230 км від територій, звільнених ЗСУ на Харківщині.

Наразі немає можливості перевірити цю інформацію.

Вранці 24 липня 2023 року влада окупантів і росЗМІ повідомила про атаку дронів на столицю Росії Москву. У мережі з'явилися відео та фото з наслідками атаки.

Джерела LIGA.net у спецслужбах повідомили, що наліт безпілотників на Москву – це операція Головного управління розвідки Міноборони.

28 липня міський голова Москви заявив про нібито атаку безпілотника на столицю країни-терориста.

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