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РосЗМІ: Російські безпілотники "Орлан-10" вартістю до $120 000 впали у РФ – фото, мапа

Этот материал также доступен на русском
28.07.2023, 16:02
РосЗМІ: Російські безпілотники
Російські військові з БПЛА "Орлан-10" (Скриншот з відео)

У Воронезькій області РФ впали одразу два безпілотники "Орлан-10", які належать Міноборони Росії, заявляє російське ЗМІ ASTRA.

Інцидент стався 27 липня. Перший БПЛА впав вранці у селі Верхня Хава, його знайшла місцева мешканка.

На борту дрона був бортовий номер, що свідчив про його приналежність до Міноборони Росії, стверджує росЗМІ.

Другий безпілотник знайшли в селі Євстратівка в іншому районі Воронезької області.

Обидва апарати були обладнані відеокамерами, пише росЗМІ.

Вартість одного "Орлан-10" може сягати від $87 000 – $120 000. Це російський розвідувальний дрон, введений в експлуатацію у 2013 році.

У мережі з'явились фото нібито з місця падіння першого дрона.

Фото: Telegram

Відстань від Євстратівки до контрольованої Україною території становить близько 140 км, до окупованої Луганщини – ~45 км.

Євстратівка на мапі

Верхня Хава знаходиться на відстані близько 230 км від територій, звільнених ЗСУ на Харківщині.

Верхня-Хава на мапі

Наразі немає можливості перевірити цю інформацію.

Читайте також: Дрон у Москві атакував поряд із центром кіберзлочинності російської розвідки – Грозев

Артем Джеріпа
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війнабезпілотникБПЛАворонежОрлан-10
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