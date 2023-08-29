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Антонівський міст. Бійці ЗСУ підняли прапор на лівому березі та ввімкнули гімн – відео видео

Этот материал также доступен на русском
29.08.2023, 16:20
Відео: Telegram
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У мережі з'явилось відео, на якому, як стверджується, українські захисники перебувають на лівому березі Дніпра у Херсонській області поряд з Антонівським мостом. Його поширюють українські Telegram-канали.

На відео двоє українських військових встановлюють державний прапор посеред понівечених будівель.

Оператор зазначає, що поряд Антонівський міст, а руйнування викликані повінню та обстрілами.

Повінь на півдні України відбулась унаслідок терористичного підриву Каховської ГЕС окупантами.

Захисник каже, що вони випадково знайшли "прикольний" флагшток на одній з будівель і вирішили повісити на нього український стяг.

Оператор просить побратима бути "шустріше" і каже, що "не дай бог" будуть розвідувальні дрони окупантів типу "Орлан".

Він пояснює, що вони "небо не запрашивали", ймовірно, йдеться про підтримку української ППО.

Оператор показує приліт далі, від якого йде дим.

Захисники підіймають прапор під гімн України, який ввімкнули завдяки мобільному інтернету.

"Подраконим дибілів трошки, хай знають, що це наша земля", – каже захисник.

Офіційних підтверджень наразі немає.

OSINT-проєкт Deepstate промаркував частину території за Антонівським мостом як звільнену Силами оборони.

Дослідники зазначають, що це населений пункт Дачі між Антонівкою та Олешками.

Навколо звільненої території – сіра зона, її статус невідомий.

На відстані близько 3 км розташовані Олешки, тимчасово окуповані росіянами.

Мапа: deepstate

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Артем Джеріпа
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