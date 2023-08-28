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ЗСУ знищили унікальний радіолокаційний "Прєдєл-Е" окупантів на пляжі – відео видео

Этот материал также доступен на русском
28.08.2023, 19:30
Відео: OK "Південь"
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Реактивні підрозділи Сил оборони знищили унікальну мобільну берегову радіолокаційну станцію "Прєдєл-Е" на Херсонщині, повідомили в Оперативному командуванні "Південь".

"Мобільна берегова радіолокаційна станція загоризонтного виявлення з підвищеною скритністю "Прєдєл-Е" – саме так амбітно і помпезно росіяни презентували новинку свого військово-промислового комплексу, вузькому колу фахівців у червні цього року", – написали у відомстві.

Потім загарбники в режимі "цілком таємно" спрямували цю техніку на тимчасово окуповану Херсонщину, аби відстежувати дії українських сил по морю та суходолу, зауважили в ОК "Південь".

Сам ексклюзивний "Прєдєл-Е" охороняв "досить сучасний" комплекс радіоелектронної боротьби "Леєр-2", але обидві системи були знищені у серпні, пише відомство.

За даними ОК "Південь", унікальна розробка росіян "Прєдєл-Е" коштувала $200 млн.

"Ось такий тепер у росіян "прєдєл" можливостей на півдні України", – підсумували у відомстві.

На відео послідовно знищуються дві установки окупантів, які розташували на узбережжі.

Після влучного удару видно вигорілий "Прєдєл-Е" росіян.

  • У тимчасово окупованому Енергодарі дрон вдарив по будівлі імпровізованої "казарми" підрозділу кадировців "Ахмат-1".
  • Українські розвідники показали, як за допомогою безпілотника знищили комплекс радіоелектронної боротьби "Поле-21" росіян.
  • Мінометний розрахунок бійців 3-ї окремої штурмової бригади на ходу знищив російську бойову машину піхоти під Бахмутом.

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Артем Джеріпа
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війнахерсонОК Південьрадіолокаційна станціяпредел-е
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