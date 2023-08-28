28 серпня у тимчасово окупованому Енергодарі пролунав черговий вибух, дрон вдарив по будівлі імпровізованої "казарми" підрозділу Росгвардії ОМОН "Ахмат-1", підпорядкованому диктатору Чечні Рамзану Кадирову. Про це повідомляє Головне управління розвідки Міністерства оборони.

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Операцію провів місцевий рух опору, координований ГУР.

Після окупації міста кадирівці захопили та переобладнали для своїх потреб будівлю на вулиці Будівельників, 46, там раніше знаходилось відділення одного з українських банків, зауважує відомство.

Вибух пролунав о 09:50, внаслідок цього постраждали особовий склад загарбників та припарковані у дворі автомобілі, пише ГУР.

Також у приміщенні почалась пожежа, туди прибули пожежні розрахунки та карети швидкої допомоги, зазначає відомство.

Інформація щодо кількості вбитих та поранених кадирівців уточнюється.

Жертв та постраждалих серед цивільних немає, звертає увагу ГУР.

"Після серії вибухів окупанти терміново евакуювали місцеву військово-цивільну адміністрацію. Наразі в Енергодарі проходять перевірки та обмежено доступ до мережі інтернет", – підсумовують у відомстві.

На відео дрон летить до будівлі, на підльоті до перших поверхів картинка зникає.

ГУР повідомило про успішні операції на тимчасово окупованих територіях на Запоріжжі: дрон-камікадзе прилетів у вікно місцевого гауляйтера та колаборанта та потужний вибух у штабі ФСБ.

Вранці 23 серпня у тимчасово окупованому Криму було знищено російську зенітно-ракетну систему великого та середнього радіуса дії С-400 "Тріумф".

У Міноборони повідомили, що дрон українського виробництва "Великий Бандерик" почали успішно застосовувати на фронті.

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