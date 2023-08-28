Головне управління розвідки Міноборони розповіло про успішні операції на тимчасово окупованих територіях Запорізької області. Про це повідомили у пресслужбі ГУР.

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Військові заявляють, що завдяки місцевим партизанам розвідка знищила низку ворожих об'єктів на захоплених територіях.

Вранці 24 серпня у Кам'янці-Дніпровській Василівського району у вікно місцевого гауляйтера та колабораціоніста Олександра Реймера прилетів дрон-камікадзе — він був поранений та евакуйований до лікарні.

А 23 серпня у штабі відділення Федеральної служби безпеки РФ в Енергодарі проходив захід для особового складу окупантів, близько 19:00, коли росіян зібралося найбільше, у будівлі пролунав потужний вибух.

Після початку евакуації по парковці було завдано ще одного удару, який знищив загарбників, а також пошкодив автомобілі, які там стояли.

На місце прибули три пожежні розрахунки та швидка допомога, тіла знищених росіян відвезли у напрямку Мелітополя кількома вантажівками "Урал".

Вранці 23 серпня у тимчасово окупованому Криму було знищено російську зенітно-ракетну систему великого та середнього радіуса дії С-400 "Тріумф".

24 серпня ГУР та Військово-морські сили провели спецоперацію у тимчасово окупованому Криму: відбувся бій за участю плавзасобів та авіації. Тоді військові розвідники ГУР за підтримки Військово-морського флоту підняли прапор України над Кримом.

Буданов заявив, що ударами по тимчасово окупованому Криму все не закінчиться – українські сили ще проведуть наземну операцію і звільнять територію від окупантів.

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