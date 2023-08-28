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Разведка ударила дроном в окно коллаборанта и подорвала штаб ФСБ в Энергодаре: фото, видео видео

Цей матеріал також доступний українською
28.08.2023, 12:47
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Главное управление разведки Минобороны рассказало об успешных операциях на временно оккупированных территориях Запорожской области. Об этом сообщили в пресс-службе ГУР.

Военные заявляют, что благодаря местным партизанам, разведка уничтожила ряд вражеских объектов на захваченных территориях 
Утром 24 августа в Каменке-Днепровской Васильевского района в окно местного гауляйтера и коллаборациониста Александра Реймера прилетел дрон-камикадзе — он был ранен и эвакуирован в больницу. 
А 23 августа в штабе отделения Федеральной службы безопасности РФ в Энергодаре проходило мероприятие для личного состава оккупантов, около 19:00, когда россиян собралось больше всего, в здании прогремел мощный взрыв.
После начала эвакуации по парковке был нанесен еще один удар, который уничтожил захватчиков, а также повредил стоявшие там автомобили. 

На место прибыли три пожарных расчета и скорая помощь, тела уничтоженных россиян отвезли в направлении Мелитополя на нескольких грузовиках "Урал". 

  • Утром 23 августа во временно оккупированном Крыму была уничтожена российская зенитно-ракетная система большого и среднего радиуса действия С-400 "Триумф".
  • 24 августа ГУР и Военно-морские силы провели спецоперацию во временно оккупированном Крыму: произошло сражение с участием плавсредств и авиации. Тогда военные разведчики ГУР при поддержке Военно-морского флота подняли флаг Украины над Крымом.
  • Буданов заявил, что ударами по временно оккупированному Крыму все не закончится – украинские силы еще проведут наземную операцию и освободят территорию от оккупантов.

Читайте также: "На днях увидите". Буданов анонсировал неприятности для оккупантов Крыма

Дмитрий Гриниченко
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