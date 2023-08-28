28 августа во временно оккупированном Энергодаре раздался очередной взрыв, дрон ударил по зданию импровизированной "казармы" подразделения Росгвардии ОМОН "Ахмат-1", подчиненного диктатору Чечни Рамзану Кадырову. Об этом сообщает Главное управление разведки Министерства обороны.

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Операцию провело местное движение сопротивления, координированное ГУР.

После оккупации города кадыровцы захватили и переоборудовали для своих нужд здание на улице Строителей, 46, там раньше находилось отделение одного из украинских банков, отмечает ведомство.

Взрыв произошел в 09:50, в результате пострадали личный состав захватчиков и припаркованные во дворе автомобили, пишет ГУР.

Также в помещении начался пожар, туда прибыли пожарные расчеты и кареты скорой помощи, отмечает ведомство.

Информация о количестве убитых и раненых кадыровцев уточняется.

Жертв и пострадавших среди гражданских нет, обращает внимание ГУР.

"После серии взрывов оккупанты срочно эвакуировали местную военно-гражданскую администрацию. В настоящее время в Энергодаре проходят проверки и ограничен доступ к сети интернет", – заключают в ведомстве.

На видео дрон летит к зданию, на подлете к первым этажам картинка исчезает.

ГУР сообщило об успешных операциях на временно оккупированных территориях в Запорожье: дрон-камикадзе прилетел в окно местного гауляйтера и коллаборанта и мощный взрыв в штабе ФСБ.

Утром 23 августа во временно оккупированном Крыму была уничтожена российская зенитно-ракетная система большого и среднего радиуса действия С-400 "Триумф".

В Минобороны сообщили, что дрон украинского производства "Большой Бандерик" начали успешно применять на фронте.

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