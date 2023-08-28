Реактивные подразделения Сил обороны уничтожили уникальную мобильную береговую радиолокационную станцию "Предел-Э" в Херсонской области, сообщили в Оперативном командовании "Юг".

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"Мобильная береговая радиолокационная станция загоризонтного обнаружения с повышенной скрытностью "Предел-Э" – именно так амбициозно и помпезно россияне презентовали новинку своего военно-промышленного комплекса, узкому кругу специалистов в июне этого года", – написали в ведомстве.

Затем захватчики в режиме "совершенно секретно" направили эту технику на временно оккупированную Херсонщину, чтобы отслеживать действия украинских сил по морю и суше, отметили в ОК "Юг".

Сам эксклюзивный "Предел-Э" охранял " достаточно современный" комплекс радиоэлектронной борьбы "Леер-2", но обе системы были уничтожены в августе, пишет ведомство.

По данным ОК "Юг", уникальная разработка россиян "Предел-Е" стоила $200 млн.

"Вот такой теперь у россиян "предел" возможностей на юге Украины", – подытожили в ведомстве.

На видео последовательно уничтожаются две установки окупантов, которые разместили на побережье.

После точного удара виден выгоревший "Предел-Э" россиян.

Во временно оккупированном Энергодаре дрон ударил по зданию импровизированной "казармы" подразделения кадыровцев "Ахмат-1".

Украинские разведчики показали, как с помощью беспилотника уничтожили комплекс радиоэлектронной борьбы "Поле-21" россиян.

Минометный расчет бойцов 3-й отдельной штурмовой бригады на ходу уничтожил российскую боевую машину пехоты под Бахмутом.

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