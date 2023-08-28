Реактивные подразделения Сил обороны уничтожили уникальную мобильную береговую радиолокационную станцию "Предел-Э" в Херсонской области, сообщили в Оперативном командовании "Юг".
"Мобильная береговая радиолокационная станция загоризонтного обнаружения с повышенной скрытностью "Предел-Э" – именно так амбициозно и помпезно россияне презентовали новинку своего военно-промышленного комплекса, узкому кругу специалистов в июне этого года", – написали в ведомстве.
Затем захватчики в режиме "совершенно секретно" направили эту технику на временно оккупированную Херсонщину, чтобы отслеживать действия украинских сил по морю и суше, отметили в ОК "Юг".
Сам эксклюзивный "Предел-Э" охранял " достаточно современный" комплекс радиоэлектронной борьбы "Леер-2", но обе системы были уничтожены в августе, пишет ведомство.
По данным ОК "Юг", уникальная разработка россиян "Предел-Е" стоила $200 млн.
"Вот такой теперь у россиян "предел" возможностей на юге Украины", – подытожили в ведомстве.
На видео последовательно уничтожаются две установки окупантов, которые разместили на побережье.
После точного удара виден выгоревший "Предел-Э" россиян.
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