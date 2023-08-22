Минометный расчет бойцов 3-й отдельной штурмовой бригады на ходу уничтожил российскую боевую машину пехоты под Бахмутом. Видео распространили в Telegram-канале бригады.
Эта БМП пехоты захватчиков двигалась в направлении передовой линии, когда была обнаружена аэроразведчиками, пишет 3 ОШБр.
Минометчики получили координаты, а расчет 120-мм миномета метко отработал и обезвредил БМП оккупантов вместе с россиянами, отмечают в сообщении.
В начале видео вражеская техника стоит, после начала движения по ней происходит прилет.
В результате попадания виден дым, другой снаряд попал рядом с БМП.
В конце видео видно одного выжившего оккупанта. Он вылезает из техники и убегает.
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