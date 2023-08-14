Бойцы 3 отдельной штурмовой бригады уничтожили колонну российских оккупантов в районе Бахмута. Соответствующее видео опубликовал канал "Аэронавты", который, как считается, ведут аэроразведчики Сил обороны.

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Утверждается, что россияне попытались устроить танковую атаку в районе Андреевки под Бахмутом, однако она закончилась провалом.

Враг потерял три танка Т-90М "Прорыв", боевую машину пехоты и тягач МТ-ЛБ.

На записи можно увидеть скопление подбитой техники захватчиков.

Как сообщил журналист LIGA.net Владислав "Поляк" Сердюк, который сейчас проходит службу в 3 роте 1 штурмового батальона 3 ОШБр, боестолкновение произошло 13 августа.

По его словам, украинские воины поразили один Т-90 тремя FPV-дронами — россияне пригнали еще два танка, чтобы эвакуировать подбитую машину, однако их накрыли артиллерией.

В итоге противник бросил технику и бежал с поля боя.

СПРАВКА. Т-90М "Прорыв" является модернизированной версией советского танка Т-72. Российская пропаганда неоднократно называла его "не имеющим аналогов в мире" и "лучшим на планете", что ставилось под сомнение независимыми специалистами. В 2020 году РФ является модернизированной версией советского танка Т-72. Российская пропаганда неоднократно называла его "не имеющим аналогов в мире" и "лучшим на планете", что ставилось под сомнение независимыми специалистами. В 2020 году РФ заявляла , что таких танков было выпущено всего 100 штук. Стоимость одного "Прорыва" составляет около $4,5 млн.

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