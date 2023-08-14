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Три Т-90М "Прорыв". Воины 3 ОШБр уничтожили колонну РФ у Бахмута: видео и детали от бойца видео

Цей матеріал також доступний українською
14.08.2023, 14:41
Уничтоженная колонна Т-90 под Бахмутом
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Бойцы 3 отдельной штурмовой бригады уничтожили колонну российских оккупантов в районе Бахмута. Соответствующее видео опубликовал канал "Аэронавты", который, как считается, ведут аэроразведчики Сил обороны. 

Утверждается, что россияне попытались устроить танковую атаку в районе Андреевки под Бахмутом, однако она закончилась провалом.
Враг потерял три танка Т-90М "Прорыв", боевую машину пехоты и тягач МТ-ЛБ.
На записи можно увидеть скопление подбитой техники захватчиков. 
Фронт в районе Бахмута (Карта: Military Land)
Как сообщил журналист LIGA.net Владислав "Поляк" Сердюк, который сейчас проходит службу в 3 роте 1 штурмового батальона 3 ОШБр, боестолкновение произошло 13 августа.
По его словам, украинские воины поразили один Т-90 тремя FPV-дронами — россияне пригнали еще два танка, чтобы эвакуировать подбитую машину, однако их накрыли артиллерией. 
В итоге противник бросил технику и бежал с поля боя. 
СПРАВКА. Т-90М "Прорыв" является модернизированной версией советского танка Т-72. Российская пропаганда неоднократно называла его "не имеющим аналогов в мире" и "лучшим на планете", что ставилось под сомнение независимыми специалистами. В 2020 году РФ заявляла, что таких танков было выпущено всего 100 штук. Стоимость одного "Прорыва" составляет около $4,5 млн.
  • Еще одно FPV-видео: россияне хотели высадиться с лодки под Херсоном, но на Днепре их "оштрафовал" дрон Сил обороны.
  • Вот видео, как украинские FPV-операторы подорвали российских FPV-операторов в Донецком аэропорту.
  • По информации Bild, ВСУ перемещают фронтовые бомбардировщики Су-24 с ракетами Storm Shadow/SCALP каждые 24 часа, чтобы защититься от ударов россиян.

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Дмитрий Гриниченко
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войнаДонбасспотерибахмутандреевка3 ОШБрТ-90 "Прорыв"
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