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Три Т-90М "Прорив". Воїни 3 ОШБр знищили колону росіян біля Бахмута: відео та деталі від бійця видео

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14.08.2023, 14:41
Знищена колона Т-90 під Бахмутом
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Бійці 3 окремої штурмової бригади знищили колону російських окупантів у районі Бахмута. Відповідне відео опублікував канал "Аеронавти", який, як вважають, ведуть аеророзвідники Сил оборони.

Стверджується, що росіяни спробували влаштувати танкову атаку в районі Андріївки під Бахмутом, проте вона закінчилася провалом.

Ворог втратив три танки Т-90М "Прорив", бойову машину піхоти та тягач МТ-ЛБ.

На записі можна побачити скупчення підбитої техніки загарбників.

Фронт у районі Бахмута (Карта: Military Land)

Як повідомив журналіст LIGA.net Владислав "Поляк" Сердюк, який зараз проходить службу в 3 роті 1 штурмового батальйону 3 ОШБр, бойове зіткнення сталося 13 серпня.

За його словами, українські воїни вразили один Т-90 трьома FPV-дронами — росіяни пригнали ще два танки, щоб евакуювати підбиту машину, проте їх накрили артилерією.

У результаті противник кинув техніку і втік із поля бою.

ДОВІДКА. Т-90М "Прорив" є модернізованою версією радянського танка Т-72. Російська пропаганда неодноразово називала його "таким, що не має аналогів у світі" і "кращим на планеті", що ставилося під сумнів незалежними фахівцями. У 2020 році РФ заявляла, що таких танків було випущено лише 100 штук. Вартість одного "Прориву" становить близько $4,5 млн.
  • Ще одне FPV-відео: росіяни хотіли висадитись із човна під Херсоном, але на Дніпрі їх "оштрафував" дрон Сил оборони.
  • Ось відео, як українські FPV-оператори підірвали російських FPV-операторів у Донецькому аеропорту.
  • За інформацією Bild, ЗСУ переміщають фронтові бомбардувальники Су-24 із ракетами Storm Shadow/SCALP кожні 24 години, щоб захиститись від ударів росіян.

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Дмитро Гриниченко
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війнаДонбасвтратибахмутАндріївка3 ОШБрТ-90 "Прорив"
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