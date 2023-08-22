Мінометний розрахунок бійців 3-ї окремої штурмової бригади на ходу знищив російську бойову машину піхоти під Бахмутом. Відео поширили у Telegram-каналі бригади.
Ця БМП піхоти загарбників рухалась у напрямку передової лінії, коли була виявлена аеророзвідниками, пише 3 ОШБр.
Мінометники отримали координати, а розрахунок 120-мм міномета влучно відпрацював та знешкодив БМП окупантів разом з росіянами, зазначають у повідомленні.
На початку відео ворожа техніка стоїть, після початку руху по ній відбувається приліт.
Унаслідок влучання видно дим, інший снаряд влучив поряд з БМП.
Наприкінці відео видно одного окупанта, що вижив. Він вилазить з техніки та тікає.
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