Мінометний розрахунок бійців 3-ї окремої штурмової бригади на ходу знищив російську бойову машину піхоти під Бахмутом. Відео поширили у Telegram-каналі бригади.

Читайте нас в Telegram: тільки важливі та перевірені новини

Ця БМП піхоти загарбників рухалась у напрямку передової лінії, коли була виявлена аеророзвідниками, пише 3 ОШБр.

Мінометники отримали координати, а розрахунок 120-мм міномета влучно відпрацював та знешкодив БМП окупантів разом з росіянами, зазначають у повідомленні.

На початку відео ворожа техніка стоїть, після початку руху по ній відбувається приліт.

Унаслідок влучання видно дим, інший снаряд влучив поряд з БМП.

Наприкінці відео видно одного окупанта, що вижив. Він вилазить з техніки та тікає.

14 серпня з'явилось відео, на якому бійці 3 окремої штурмової бригади знищили колону російських окупантів у районі Бахмута.

Бійці 24 окремого штурмового батальйону "Айдар" знищили колону російської техніки на Бахмутському напрямку у районі Кліщіївки.

Дрони українського виробництва Vampire уразили російський склад та бойову броньовану машину окупантів на Бахмутському напрямку.

Дивіться також: Українські FPV-оператори підірвали російських FPV-операторів у Донецькому аеропорту – відео

Якщо Ви помітили орфографічну помилку, виділіть її мишкою і натисніть Ctrl+Enter.