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Український міномет знищив російську БМП на ходу під Бахмутом – відео видео

Этот материал также доступен на русском
22.08.2023, 12:08
Відео: 3-тя окрема штурмова бригада
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Мінометний розрахунок бійців 3-ї окремої штурмової бригади на ходу знищив російську бойову машину піхоти під Бахмутом. Відео поширили у Telegram-каналі бригади.

Ця БМП піхоти загарбників рухалась у напрямку передової лінії, коли була виявлена аеророзвідниками, пише 3 ОШБр.

Мінометники отримали координати, а розрахунок 120-мм міномета влучно відпрацював та знешкодив БМП окупантів разом з росіянами, зазначають у повідомленні.

На початку відео ворожа техніка стоїть, після початку руху по ній відбувається приліт.

Унаслідок влучання видно дим, інший снаряд влучив поряд з БМП.

Наприкінці відео видно одного окупанта, що вижив. Він вилазить з техніки та тікає.

Дивіться також: Українські FPV-оператори підірвали російських FPV-операторів у Донецькому аеропорту – відео

Артем Джеріпа
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війнамінометбмпбахмут3 ОШБр
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