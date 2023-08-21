Бійці 24-ї окремої штурмової бригади "Айдар" знищили колону російської техніки на Бахмутському напрямку у районі Кліщіївки. Відео з ураженням поширив Telegram-канал бригади.

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"Бійці "Айдару", помітивши на Бахмутському напрямку колону ворожої техніки, виявили недотримання вимог ПДР України. Солдати прийняли рішення покарати порушників. Колона була знищена", – йдеться у повідомленні.

На відео рухається російська колона з трьох танків та трьох бойових машин піхоти.

Згодом відбуваються вибухи, видно стовпи диму та вогонь.

Судячи з вибухів, це робота артилерії.

Унаслідок вдалої роботи ЗСУ колона знищена: видно техніку, що понівечена та палає.

OSINT-дослідники з WarArchive встановили, що знищення російської бронегрупи відбулось приблизно 19 серпня.

Це відбулось поблизу села Кліщіївка на Бахмутському напрямку, пише ресурс.

14 серпня з'явилось відео, на якому бійці 3 окремої штурмової бригади знищили колону російських окупантів у районі Бахмута.

Дрони українського виробництва Vampire уразили російський склад та бойову броньовану машину окупантів на Бахмутському напрямку.

Ось відео, як українські FPV-оператори підірвали російських FPV-операторів у Донецькому аеропорту.

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