Бійці 24-ї окремої штурмової бригади "Айдар" знищили колону російської техніки на Бахмутському напрямку у районі Кліщіївки. Відео з ураженням поширив Telegram-канал бригади.
"Бійці "Айдару", помітивши на Бахмутському напрямку колону ворожої техніки, виявили недотримання вимог ПДР України. Солдати прийняли рішення покарати порушників. Колона була знищена", – йдеться у повідомленні.
На відео рухається російська колона з трьох танків та трьох бойових машин піхоти.
Згодом відбуваються вибухи, видно стовпи диму та вогонь.
Судячи з вибухів, це робота артилерії.
Унаслідок вдалої роботи ЗСУ колона знищена: видно техніку, що понівечена та палає.
OSINT-дослідники з WarArchive встановили, що знищення російської бронегрупи відбулось приблизно 19 серпня.
Це відбулось поблизу села Кліщіївка на Бахмутському напрямку, пише ресурс.
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