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Бойцы "Айдара" уничтожили колонну российской техники под Бахмутом – видео видео

Цей матеріал також доступний українською
21.08.2023, 23:10
Видео: 24-й ОШБ "Айдар" | Официальный канал
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Бойцы 24-й отдельной штурмовой бригады "Айдар" уничтожили колонну российской техники на Бахмутском направлении в районе Клещеевки. Видео с поражением распространил Telegram-канал бригады.

"Бойцы "Айдара", заметив на Бахмутском направлении колонну вражеской техники, обнаружили несоблюдение требований ПДД Украины. Солдаты приняли решение наказать нарушителей. Колонна была уничтожена", – говорится в сообщении.

На видео движется российская колонна из трех танков и трех боевых машин пехоты.

Впоследствии происходят взрывы, видны столбы дыма и огонь.

Судя по взрывам, это работа артиллерии.

В результате удачной работы ВСУ колонна уничтожена: видна изувеченная и пылающая техника.

OSINT-исследователи из WarArchive установили, что уничтожение российской бронегруппы произошло примерно 19 августа.

Это произошло вблизи села Клещеевка на Бахмутском направлении, пишет ресурс.

Место уничтожения колонны на карте deepstate

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Артём Джерипа
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