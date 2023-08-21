Бойцы 24-й отдельной штурмовой бригады "Айдар" уничтожили колонну российской техники на Бахмутском направлении в районе Клещеевки. Видео с поражением распространил Telegram-канал бригады.
"Бойцы "Айдара", заметив на Бахмутском направлении колонну вражеской техники, обнаружили несоблюдение требований ПДД Украины. Солдаты приняли решение наказать нарушителей. Колонна была уничтожена", – говорится в сообщении.
На видео движется российская колонна из трех танков и трех боевых машин пехоты.
Впоследствии происходят взрывы, видны столбы дыма и огонь.
Судя по взрывам, это работа артиллерии.
В результате удачной работы ВСУ колонна уничтожена: видна изувеченная и пылающая техника.
OSINT-исследователи из WarArchive установили, что уничтожение российской бронегруппы произошло примерно 19 августа.
Это произошло вблизи села Клещеевка на Бахмутском направлении, пишет ресурс.
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