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Наступление. ВСУ продвигаются южнее Работино и Малой Токмачки. РФ активно бьет "Ланцетами"

Цей матеріал також доступний українською
28.08.2023, 11:28
Наступление. ВСУ продвигаются южнее Работино и Малой Токмачки. РФ активно бьет
Бойцы ВСУ (Фото: Генштаб ВСУ)

Вооруженные Силы Украины продвигаются южнее Работино и Малой Токмачки в Запорожской области. Об этом сообщила заместитель министра обороны Анна Маляр.

По ее словам, в Запорожской и Херсонской областях россияне стоят в обороне, постоянно обстреливают позиции Сил обороны и гражданскую инфраструктуру.
Также враг активно применяет дроны-камикадзе "Ланцет". 
СПРАВКА. "Ланцеты" – один из более эффективных инструментов российских оккупантов на линии фронта: враг использует эти дроны для повреждения/уничтожения крупных целей вроде артиллерийских систем и средств ПВО. Выпускается в тяжелой (12 кг, "Ланцет-3") и легкой (5 кг, "Ланцет-1") версиях. Сбить этот БПЛА после того, как по наводке "Орлана" или другого разведдрона он уже направлен на цель, крайне сложно. Силы обороны используют для защиты техники от "Ланцетов" и FPV-дронов экраны из сетки-рабицы, стрелковое оружие, а также зенитное вооружение вроде Gepard, "Тунгуска", "Шилка", ПЗРК и пр. Предполагаемая стоимость одного "Ланцета" – около $35 000. 

В ходе наступления ВСУ имели успех юго-восточнее освобожденного Работино и южнее Малой Токмачки, закрепляются на достигнутых рубежах. 

Фронт в Запорожской области (Карта: Military Land)

  • Контрнаступление идет "трудно" из-за российских оборонительных сооружений, но самое главное – не останавливается, заявил начальник ГУР Буданов.
  • Западные союзники начали "трезво" оценивать темпы контрнаступления Украины.
  • В Пентагоне заявили, что в Украине на фронте сложилась далеко не идеальная ситуация, но ВСУ совершили чудо, оттеснив россиян на оборонные позиции.
  • Президент Зеленский заявил, что Украина не начала контрнаступление раньше, потому что "не было с чем".

Читайте также: Генштаб: Есть успех ВСУ в направлении Новопрокоповки – в 2,5 км от Работино: карта

Дмитрий Гриниченко
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