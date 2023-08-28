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Наступ. ЗСУ просуваються на південь від Роботиного та Малої Токмачки. РФ активно б'є "Ланцетами"

Этот материал также доступен на русском
28.08.2023, 11:28
Наступ. ЗСУ просуваються на південь від Роботиного та Малої Токмачки. РФ активно б'є
Бійці ЗСУ (Фото: Генштаб ЗСУ)

Збройні Сили України просуваються на південь від Роботиного та Малої Токмачки у Запорізькій області. Про це повідомила заступниця міністра оборони Ганна Маляр.

За її словами, у Запорізькій та Херсонській областях росіяни стоять в обороні, постійно обстрілюють позиції Сил оборони та цивільну інфраструктуру.

Також ворог активно застосовує дрони-камікадзе "Ланцет".

ДОВІДКА. "Ланцети" – один із найефективніших інструментів російських окупантів на лінії фронту: ворог використовує ці дрони для пошкодження/знищення великих цілей на кшталт артилерійських систем та засобів ППО. Випускається у важкій (12 кг, "Ланцет-3") та легкій (5 кг, "Ланцет-1") версіях. Збити цей БПЛА після того, як за наведенням "Орлана" або іншого розвіддрона він уже спрямований на ціль, дуже складно. Сили оборони використовують для захисту техніки від "Ланцетів" та FPV-дронів екрани з сітки-рабиці, стрілецьку зброю, а також зенітне озброєння на кшталт Gepard, "Тунгуска", "Шилка", ПЗРК тощо. Ймовірна вартість одного "Ланцета" – близько $35 000.

У ході наступу ЗСУ мали успіх на південний схід від звільненого Роботиного та на південь від Малої Токмачки, закріплюються на досягнутих рубежах.

Фронт у Запорізькій області (Карта: Military Land)

  • Контрнаступ йде "важко" через російські оборонні споруди, але найголовніше – не зупиняється, заявив начальник ГУР Буданов.
  • Західні союзники почали "тверезо" оцінювати темпи контрнаступу України.
  • У Пентагоні заявили, що в Україні на фронті склалася далеко не ідеальна ситуація, але ЗСУ зробили диво, відтіснивши росіян на оборонні позиції.
  • Президент Зеленський заявив, що Україна не розпочала контрнаступ раніше, бо "не було з чим". 

Читайте також: Генштаб: Є успіх ЗСУ у напрямку Новопрокопівки — за 2,5 км від Роботиного: мапа

Дмитро Гриниченко
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