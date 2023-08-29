Наступ. Маємо просування на Таврійському напрямку, ворога відкидаємо – Тарнавський

Сили оборони мають просування на Таврійському напрямку на півдні, захисники відкидають окупантів. Про це повідомив командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Олександр Тарнавський.

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"Маємо просування на Таврійському напрямку. Ворога відкидаємо", – написав він.

Впродовж доби артилерійські підрозділи Сил оборони виконали 1200 вогневих завдань.

Українські захисники ліквідували 327 окупантів на напрямку: безповоротні – 91, поранені 235, у полон здався один загарбник.

Тарнавський повідомив, що Сили оборони знищили 34 одиниці військової техніки росіян: чотири танки, вісім бойових броньованих машин, три артилерійські системи та міномети, одну реактивну систему залпового вогню, 16 одиниць автомобільної та 2 одиниці спеціальної техніки.

Українські сили за добу знищили два склади боєприпасів та три пункти управління загарбників, підсумував командувач ОСУВ "Таврія".

28 серпня заступниця міністра оборони повідомила, що ЗСУ просуваються на південь від Роботиного та Малої Токмачки у Запорізькій області.

29 серпня Речник Генерального штабу ЗСУ повідомив, що Сили оборони мають успіх на напрямку Новоданилівка – Вербове Запорізької області.

Контрнаступ йде "важко" через російські оборонні споруди, але найголовніше – не зупиняється, заявив начальник ГУР Буданов.

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