Наступ. Маємо просування на Таврійському напрямку, ворога відкидаємо – Тарнавський
Сили оборони мають просування на Таврійському напрямку на півдні, захисники відкидають окупантів. Про це повідомив командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Олександр Тарнавський.
"Маємо просування на Таврійському напрямку. Ворога відкидаємо", – написав він.
Впродовж доби артилерійські підрозділи Сил оборони виконали 1200 вогневих завдань.
Українські захисники ліквідували 327 окупантів на напрямку: безповоротні – 91, поранені 235, у полон здався один загарбник.
Тарнавський повідомив, що Сили оборони знищили 34 одиниці військової техніки росіян: чотири танки, вісім бойових броньованих машин, три артилерійські системи та міномети, одну реактивну систему залпового вогню, 16 одиниць автомобільної та 2 одиниці спеціальної техніки.
Українські сили за добу знищили два склади боєприпасів та три пункти управління загарбників, підсумував командувач ОСУВ "Таврія".
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