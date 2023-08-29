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Наступ. Маємо просування на Таврійському напрямку, ворога відкидаємо – Тарнавський

Этот материал также доступен на русском
29.08.2023, 18:17
Наступ. Маємо просування на Таврійському напрямку, ворога відкидаємо – Тарнавський - Фото
Олександр Тарнавський (Скриншот з відео)

Сили оборони мають просування на Таврійському напрямку на півдні, захисники відкидають окупантів. Про це повідомив командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Олександр Тарнавський.

"Маємо просування на Таврійському напрямку. Ворога відкидаємо", – написав він.

Впродовж доби артилерійські підрозділи Сил оборони виконали 1200 вогневих завдань.

Українські захисники ліквідували 327 окупантів на напрямку: безповоротні – 91, поранені 235, у полон здався один загарбник.

Тарнавський повідомив, що Сили оборони знищили 34 одиниці військової техніки росіян: чотири танки, вісім бойових броньованих машин, три артилерійські системи та міномети, одну реактивну систему залпового вогню, 16 одиниць автомобільної  та 2 одиниці спеціальної техніки.

Українські сили за добу знищили два склади боєприпасів та три пункти управління загарбників, підсумував командувач ОСУВ "Таврія".

  • 28 серпня заступниця міністра оборони повідомила, що ЗСУ просуваються на південь від Роботиного та Малої Токмачки у Запорізькій області.
  • 29 серпня Речник Генерального штабу ЗСУ повідомив, що Сили оборони мають успіх на напрямку Новоданилівка – Вербове Запорізької області. 
  • Контрнаступ йде "важко" через російські оборонні споруди, але найголовніше – не зупиняється, заявив начальник ГУР Буданов.

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Артем Джеріпа
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