Генштаб: Сили оборони мають успіх у напрямку Вербового на південному фронті – мапа

Сили оборони мають успіх на напрямку Новоданилівка – Вербове Запорізької області. Про це повідомив речник Генерального штабу ЗСУ Андрій Ковальов.

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Українські військові закріплюються на досягнутих рубежах, завдають вогневого ураження артилерією по виявлених цілях противника, здійснюють заходи контрбатарейної боротьби.

Новоданилівка знаходиться за 11 кілометрів від Новопрокопівки та за вісім – від звільненого Роботиного. Відстань між Роботиним та Вербовим – близько 12 кілометрів.

Крім того, Сили оборони України продовжують стримувати наступ російських військ на Куп’янському, Лиманському та Бахмутському напрямках.

23 серпня 2023 року у Генштабі повідомили, що українські військові закріплюються на досягнутих рубежах у напрямку Новопрокопівки, вона розташована нижче Роботиного, приблизно за 2,5 кілометри від нього.

28 серпня заступниця міністра оборони Ганна Маляр офіційно підтвердила звільнення бійцями Сил оборони населеного пункту Роботине на півдні

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