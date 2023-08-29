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Генштаб: Сили оборони мають успіх у напрямку Вербового на південному фронті – мапа

Этот материал также доступен на русском
29.08.2023, 09:09
Генштаб: Сили оборони мають успіх у напрямку Вербового на південному фронті – мапа - Фото
Фото: Генштаб ЗСУ

Сили оборони мають успіх на напрямку Новоданилівка – Вербове Запорізької області. Про це повідомив речник Генерального штабу ЗСУ Андрій Ковальов.

Українські військові закріплюються на досягнутих рубежах, завдають вогневого ураження артилерією по виявлених цілях противника, здійснюють заходи контрбатарейної боротьби.

Новоданилівка знаходиться за 11 кілометрів від Новопрокопівки та за вісім – від звільненого Роботиного. Відстань між Роботиним та Вербовим – близько 12 кілометрів.

Мапа: DeepStateMap

Крім того, Сили оборони України продовжують стримувати наступ російських військ на Куп’янському, Лиманському та Бахмутському напрямках. 

  • 23 серпня 2023 року у Генштабі повідомили, що українські військові закріплюються на досягнутих рубежах у напрямку Новопрокопівки, вона розташована нижче Роботиного, приблизно за 2,5 кілометри від нього.
  • 28 серпня заступниця міністра оборони Ганна Маляр офіційно підтвердила звільнення бійцями Сил оборони населеного пункту Роботине на півдні

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Мілана Головань
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