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Генштаб: Силы обороны успешно наступают в направлении Вербового на южном фронте – карта

Цей матеріал також доступний українською
29.08.2023, 09:09
Генштаб: Силы обороны успешно наступают в направлении Вербового на южном фронте – карта - Фото
Фото: Генштаб ВСУ

Силы обороны имеют успех на направлении Новоданиловка – Вербовое Запорожской области. Об этом сообщил спикер Генерального штаба ВСУ Андрей Ковалев.

Украинские военные закрепляются на достигнутых рубежах, наносят огненное поражение артиллерией по выявленным целям противника, осуществляют меры контрбатарейной борьбы.

Новоданиловка находится в 11 километрах от Новопрокоповки и в восьми – от освобожденного Роботиного. Расстояние между Роботиным и Вербовым – около 12 километров.

Мапа: DeepStateMap

Кроме того, Силы обороны Украины продолжают сдерживать наступление российских войск на Купянском, Лиманском и Бахмутском направлениях.

  • 23 августа 2023 года в Генштабе сообщили, что украинские военные закрепляются на достигнутых рубежах в направлении Новопрокоповки, она расположена ниже Роботиного, примерно в 2,5 километрах от него.
  • 28 августа заместитель министра обороны Анна Маляр официально подтвердила освобождение бойцами Сил обороны населенного пункта Роботино на юге.

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Милана Головань
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войнанаступлениеюгАндрей Ковалев
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