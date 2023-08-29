Генштаб: Силы обороны успешно наступают в направлении Вербового на южном фронте – карта

Силы обороны имеют успех на направлении Новоданиловка – Вербовое Запорожской области. Об этом сообщил спикер Генерального штаба ВСУ Андрей Ковалев.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

Украинские военные закрепляются на достигнутых рубежах, наносят огненное поражение артиллерией по выявленным целям противника, осуществляют меры контрбатарейной борьбы.

Новоданиловка находится в 11 километрах от Новопрокоповки и в восьми – от освобожденного Роботиного. Расстояние между Роботиным и Вербовым – около 12 километров.

Кроме того, Силы обороны Украины продолжают сдерживать наступление российских войск на Купянском, Лиманском и Бахмутском направлениях.

23 августа 2023 года в Генштабе сообщили, что украинские военные закрепляются на достигнутых рубежах в направлении Новопрокоповки, она расположена ниже Роботиного, примерно в 2,5 километрах от него.

28 августа заместитель министра обороны Анна Маляр официально подтвердила освобождение бойцами Сил обороны населенного пункта Роботино на юге.

Читайте также: У Путина нет ресурсов для войны на истощение, но есть нюанс – Буданов

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.