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Росіяни наступають на Куп'янськ та Лиман. Заводять нові частини з території РФ — Сирський

Этот материал также доступен на русском
30.08.2023, 08:41
Росіяни наступають на Куп'янськ та Лиман. Заводять нові частини з території РФ — Сирський - Фото
Олександр Сирський (Фото: ЗСУ)

Російські окупанти наступають у напрямку Куп'янська та Лимана, заводять нові частини з території РФ. Про це повідомив командувач Сухопутних військ Олександр Сирський.

За його словами, українські воїни продовжують стримувати наступ противника на ділянці фронту Куп'янськ-Лиман.

Найзапекліші бої відбуваються в районах Райгородки та Ковалівки, де росіяни, попри втрати, намагаються прорвати оборону Збройних Сил України, використовуючи штурмові загони та бронетехніку.

Одночасно загарбники перегруповуються, заводять нові частини з території Росії, щоб наростити чисельність та боєздатність своїх військ.

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Дмитро Гриниченко
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війнанаступолександр сирськийКуп'янськЛиман
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