Росіяни наступають на Куп'янськ та Лиман. Заводять нові частини з території РФ — Сирський
30.08.2023, 08:41
Олександр Сирський (Фото: ЗСУ)
Російські окупанти наступають у напрямку Куп'янська та Лимана, заводять нові частини з території РФ. Про це повідомив командувач Сухопутних військ Олександр Сирський.
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За його словами, українські воїни продовжують стримувати наступ противника на ділянці фронту Куп'янськ-Лиман.
Найзапекліші бої відбуваються в районах Райгородки та Ковалівки, де росіяни, попри втрати, намагаються прорвати оборону Збройних Сил України, використовуючи штурмові загони та бронетехніку.
Одночасно загарбники перегруповуються, заводять нові частини з території Росії, щоб наростити чисельність та боєздатність своїх військ.
- 24 серпня генерал Сирський відвідав бійців оперативно-тактичних груп "Лиман" та "Соледар".
- 9 серпня командувач Сухопутних сил заявив, що окупанти обрали головним напрямком для свого тиску Куп'янськ і створили там наступальне угруповання.
- 16 серпня речник Східного угруповання військ повідомив, що українські сили збудували "потужну оборону" на Лимано-Куп'янському напрямку, а окупанти вдаються до перегрупування через українські удари та відсіч.
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