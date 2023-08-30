Росіяни наступають на Куп'янськ та Лиман. Заводять нові частини з території РФ — Сирський

Російські окупанти наступають у напрямку Куп'янська та Лимана, заводять нові частини з території РФ. Про це повідомив командувач Сухопутних військ Олександр Сирський.

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За його словами, українські воїни продовжують стримувати наступ противника на ділянці фронту Куп'янськ-Лиман.

Найзапекліші бої відбуваються в районах Райгородки та Ковалівки, де росіяни, попри втрати, намагаються прорвати оборону Збройних Сил України, використовуючи штурмові загони та бронетехніку.

Одночасно загарбники перегруповуються, заводять нові частини з території Росії, щоб наростити чисельність та боєздатність своїх військ.

24 серпня генерал Сирський відвідав бійців оперативно-тактичних груп "Лиман" та "Соледар".

9 серпня командувач Сухопутних сил заявив, що окупанти обрали головним напрямком для свого тиску Куп'янськ і створили там наступальне угруповання.

16 серпня речник Східного угруповання військ повідомив, що українські сили збудували "потужну оборону" на Лимано-Куп'янському напрямку, а окупанти вдаються до перегрупування через українські удари та відсіч.

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