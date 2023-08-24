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Сирський відвідав війська в районі Лимана та Соледара – відео видео

Этот материал также доступен на русском
24.08.2023, 09:53
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Командувач Сухопутними військами ЗСУ генерал-полковникОлександр Сирський відвідав бійців оперативно-тактичних груп "Лиман" та "Соледар". Про це Сирський повідомив у Telegram.

"Працював на основних напрямках дій наших військ в ОТУ "Лиман" та "Соледар". Головна мета — вивчення оперативної обстановки безпосередньо в районах ведення бойових дій, вивчення проблемних питань, щоб вживати відповідні заходи щодо їх вирішення", – написав командувач.

Сирський розповів, що під час поїздки було відпрацьовано актуальні завдання з командирами бригад, оперативно-тактичних угруповань, скоригували терміни та порядок їх виконання.

"Звичайно, зустрівся з нашими воїнами, які відзначилися в боях з противником, привітав їх з Днем Незалежності, вручив відзнаки, цінні подарунки та сертифікати на грошові винагороди, подякував за мужність, стійкість та героїзм", – написав генерал-полковник.

  • 23 серпня в Генштабі повідомили, що українські військові закріплюються на досягнутих рубежах у напрямку Новопрокопівки, вона розташована нижче за Роботіно, приблизно за 2,5 кілометра від нього.

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Наталія Медведєва
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війнаолександр сирський
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