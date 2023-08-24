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Сырский посетил войска в районе Лимана и Соледара – видео видео

Цей матеріал також доступний українською
24.08.2023, 09:53
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Командующий Сухопутными войсками ВСУ генерал-полковник Александр Сырский посетил бойцов оперативно-тактических групп "Лиман" и "Соледар". Об этом Сырский сообщил в Telegram.

"Работал на основных направлениях действий наших войск в ОТГ "Лиман" и "Соледар". Главная цель – изучение оперативной обстановки непосредственно в районах ведения боевых действий, изучение проблемных вопросов, чтобы принимать соответствующие меры по их решению", – написал командующий.

Сырский рассказал, что во время поездки были отработаны актуальные задачи с командирами бригад, оперативно-тактических группировок, скорректировали сроки и порядок их выполнения.

"Конечно, встретился с нашими воинами, отличившимися в боях с противником, поздравил их с Днем Независимости, вручил награды, ценные подарки и сертификаты на денежные вознаграждения, поблагодарил за мужество, стойкость и героизм", – написал генерал-полковник.

  • 23 августа в Генштабе сообщили, что украинские военные закрепляются на достигнутых рубежах в направлении Новопрокоповки, она расположена ниже Работино, примерно в 2,5 километра от него.

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Наталья Медведева
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войнаалександр сырский
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