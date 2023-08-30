Россияне наступают на Купянск и Лиман. Заводят новые части с территории РФ — Сырский

Российские оккупанты наступают в направлении Купянска и Лимана, заводят новые части с территории РФ. Об этом сообщил командующий Сухопутными войсками Александр Сырский.

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По его словам, украинские воины продолжают сдерживать наступление противника на участке фронта Купянск-Лиман.

Наиболее ожесточенные бои происходят в районах Райгородки и Ковалевки, где россияне, несмотря на потери, пытаются прорвать оборону Вооруженных Сил Украины, используя штурмовые отряды и бронетехнику.

Одновременно захватчики перегруппировываются, заводят новые части с территории России, чтобы нарастить численность и боеспособность своих войск.

24 августа генерал Сырский посетил бойцов оперативно-тактических групп "Лиман" и "Соледар".

9 августа командующий Сухопутными силами заявил, что оккупанты выбрали главным направлением для своего давления Купянск и создали там наступательную группировку.

16 августа представитель Восточной группировки войск сообщил, что украинские силы построили "мощную оборону" на Лимано-Купянском направлении, а оккупанты прибегают к перегруппировке из-за украинских ударов и отпора.

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