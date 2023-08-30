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Россияне наступают на Купянск и Лиман. Заводят новые части с территории РФ — Сырский

Цей матеріал також доступний українською
30.08.2023, 08:41
Россияне наступают на Купянск и Лиман. Заводят новые части с территории РФ — Сырский - Фото
Александр Сырский (Фото: ВСУ)

Российские оккупанты наступают в направлении Купянска и Лимана, заводят новые части с территории РФ. Об этом сообщил командующий Сухопутными войсками Александр Сырский.

По его словам, украинские воины продолжают сдерживать наступление противника на участке фронта Купянск-Лиман. 

Наиболее ожесточенные бои происходят в районах Райгородки и Ковалевки, где россияне, несмотря на потери, пытаются прорвать оборону Вооруженных Сил Украины, используя штурмовые отряды и бронетехнику.  

Одновременно захватчики перегруппировываются, заводят новые части с территории России, чтобы нарастить численность и боеспособность своих войск. 

Читайте также: Сырский посетил Бахмутское и Лиманское направления: Ситуация сложная и противоположная

Дмитрий Гриниченко
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