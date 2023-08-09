Сырский: Россия выбрала Купянское направление для главного натиска, интенсивные бои – УП

Оккупанты выбрали главным направлением для своего натиска Купянск и создали там наступательную группировку. Об этом сообщил Украинской правде командующий Сухопутными войсками Александр Сырский.

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"Цель противника – прорвать оборону наших войск и выйти непосредственно в Купянск. Боевые действия сейчас отличаются чрезвычайной интенсивностью. Отдельные позиции за эти дни несколько раз переходили из рук в руки", – сказал изданию Сырский.

По его словам, группировка оккупантов сейчас насчитывает до восьми штурмовых отрядов "Шторм-Z".

Как сказал командующий, враг предпринял попытку фланговым наступлением из района Новоселовского рассечь группировку Сил обороны и окружить часть подразделений держащей там оборону бригады, но успеха не добился.

Сырский заявил, что приняты все необходимые решения для "гарантированного сдерживания противника и создания условий для дальнейшего его разгрома".

Утром Генштаб ВСУ сообщил в сводке, что оккупанты наступают в районе Купянска, Бахмута и Донецка, контратакуют на Времевском выступе.

8 августа генерал-полковник Сырский посетил боевые подразделения на Купянском направлении.

Ранее спикер Восточной группировки Сергей Череватый сообщал, что украинские штабы постоянно работают над совершенствованием тактики.

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