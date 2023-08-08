Зеленский: Контрнаступление сложное, но инициатива в наших руках

Президент Владимир Зеленский заявил, что контрнаступление сложное, но инициатива в руках Украины. Об этом он сообщил в интервью латиноамериканским СМИ.

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"Контрнаступление сложное. Происходит, наверное, медленнее, чем кто-то хочет или кто-то видит как-то. Это все второстепенные вещи. Потому что где-то заминировано, где-то технические проблемы, где-то дольше ждали, где-то еще какие-то осложнения – о них можно очень долго дискутировать", – сказал президент.

Он отметил, что контрнаступление – это когда армия наступает и сказал, что инициатива находится в руках Украины.

По словам Зеленского, очень сложно так долго воевать и когда есть дефицит того или иного оружия.

Однако президент отметил, что россиянам еще сложнее.

"Я просто знаю, что нам сложно, но я точно знаю, что россиянам сложнее. В наших глазах усталость, а в их глазах страх – и это разные вещи. Придется терпеть, что я могу вам сказать, если мы хотим победить. А мы хотим", – сказал Зеленский.

Президент отметил, что РФ может закончить эту войну быстрее и без лишних жертв, если выйдет из украинской территории.

4 августа в Минобороны сообщили, что кое-где ВСУ на юге прорвали первую линию российской обороны и вышли на промежуточную.

Заместитель министра обороны Маляр отметила, что российские захватчики применяют профессиональные десантно-штурмовые подразделения, так как не могут воевать своими обычными подразделениями.

Репортеры The New York Times посетили несколько бригад морской пехоты Украины на южном фронте. Журналисты отметили, что бойцы понимают: это не спринт, а марафон, и в конце концов линия обороны российских оккупантов будет прорвана.

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