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Зеленський: Контрнаступ складний, але ініціатива в наших руках

Этот материал также доступен на русском
08.08.2023, 18:28
Зеленський: Контрнаступ складний, але ініціатива в наших руках - Фото
Володимир Зеленський (Скриншот з відео)

Президент Володимир Зеленський заявив, що контрнаступ складний, але ініціатива в руках України. Про це він повідомив в інтерв'ю латиноамериканським ЗМІ.

"Контрнаступ складний. Відбувається, напевно, повільніше, ніж хтось хоче або хтось бачить якось. Це все другорядні речі. Тому що десь заміновано, десь технічні проблеми, десь довше чекали, десь ще якісь ускладнення – про них можна дуже довго дискутувати", – сказав президент.

Він зауважив, що контрнаступ – це коли армія наступає і зазначив, що ініціатива перебуває в руках України.

За словами Зеленського, дуже складно так довго воювати й коли є дефіцит тієї чи іншої зброї.

Проте президент зазначив, що росіянам ще складніше.

"Я просто знаю, що нам складно, але я точно знаю, що росіянам складніше. В наших очах втомленість, а в їх очах страх – і це різні речі. Прийдеться терпіти, що я можу вам сказати, якщо ми хочемо перемогти. А ми хочемо", – сказав Зеленський.

Президент зауважив, що РФ може закінчити цю війну швидше і без зайвих жертв, якщо вийде з української території.

  • 4 серпня у Міноборони повідомили, що подекуди ЗСУ на півдні прорвали першу лінію російської оборони та вийшли на проміжну.
  • Заступниця міністра оборони Маляр зазначила, що російські загарбники застосовують професійні десантно-штурмові підрозділи, бо не можуть воювати своїми звичайними підрозділами.
  • Репортери The New York Times відвідали декілька бригад морської піхоти України на південному фронті. Журналісти зазначили, що бійці розуміють: це не спринт, а марафон, і зрештою лінію оборони російських окупантів буде прорвано.

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Артем Джеріпа
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Володимир Зеленськийвійнаконтрнаступнаступ ЗСУ
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