Зеленський: Контрнаступ складний, але ініціатива в наших руках

Президент Володимир Зеленський заявив, що контрнаступ складний, але ініціатива в руках України. Про це він повідомив в інтерв'ю латиноамериканським ЗМІ.

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"Контрнаступ складний. Відбувається, напевно, повільніше, ніж хтось хоче або хтось бачить якось. Це все другорядні речі. Тому що десь заміновано, десь технічні проблеми, десь довше чекали, десь ще якісь ускладнення – про них можна дуже довго дискутувати", – сказав президент.

Він зауважив, що контрнаступ – це коли армія наступає і зазначив, що ініціатива перебуває в руках України.

За словами Зеленського, дуже складно так довго воювати й коли є дефіцит тієї чи іншої зброї.

Проте президент зазначив, що росіянам ще складніше.

"Я просто знаю, що нам складно, але я точно знаю, що росіянам складніше. В наших очах втомленість, а в їх очах страх – і це різні речі. Прийдеться терпіти, що я можу вам сказати, якщо ми хочемо перемогти. А ми хочемо", – сказав Зеленський.

Президент зауважив, що РФ може закінчити цю війну швидше і без зайвих жертв, якщо вийде з української території.

4 серпня у Міноборони повідомили, що подекуди ЗСУ на півдні прорвали першу лінію російської оборони та вийшли на проміжну.

Заступниця міністра оборони Маляр зазначила, що російські загарбники застосовують професійні десантно-штурмові підрозділи, бо не можуть воювати своїми звичайними підрозділами.

Репортери The New York Times відвідали декілька бригад морської піхоти України на південному фронті. Журналісти зазначили, що бійці розуміють: це не спринт, а марафон, і зрештою лінію оборони російських окупантів буде прорвано.

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