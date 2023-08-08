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ВСУ о боях на линии Купянск-Лиман: Сырский совершенствует тактику, Россия хочет реванша

Цей матеріал також доступний українською
08.08.2023, 13:42
ВСУ о боях на линии Купянск-Лиман: Сырский совершенствует тактику, Россия хочет реванша - Фото
Сергей Череватый (Фото: скриншот с видео)

Вооруженные Силы Украины постоянно совершенствуют тактику на востоке, где российские оккупанты активно наступают в последнее время. Об этом в эфире национального телемарафона сообщил спикер Восточной группировки войск Сергей Череватый.

По его словам, близится годовщина наступления ВСУ в Харьковской области, которое каскадно обвалило оборону россиян, а поэтому они хотят "реванша любой ценой".

"Несмотря на огромную активность врага на этом направлении, получили мощный отпор. Варварскими обстрелами они вызывают только яростное сопротивление", — сказал Череватый.

Он отметил, что украинские штабы постоянно работают над совершенствованием тактики, а командующий направлением Александр Сырский регулярно работает на передовой. 

"Улучшаем работу по построению позиций, разведки, авиаударам. Именно эта наша работа позволила останавливать россиян и не давать им достигать никакого успеха", — резюмировал спикер ВСУ.

  • За прошедшую неделю россияне еще больше активизировали артиллерийские обстрелы и использовали на востоке против ВСУ около 500 000 боеприпасов.

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Дмитрий Гриниченко
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