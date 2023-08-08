ВСУ о боях на линии Купянск-Лиман: Сырский совершенствует тактику, Россия хочет реванша
Вооруженные Силы Украины постоянно совершенствуют тактику на востоке, где российские оккупанты активно наступают в последнее время. Об этом в эфире национального телемарафона сообщил спикер Восточной группировки войск Сергей Череватый.
"Несмотря на огромную активность врага на этом направлении, получили мощный отпор. Варварскими обстрелами они вызывают только яростное сопротивление", — сказал Череватый.
Он отметил, что украинские штабы постоянно работают над совершенствованием тактики, а командующий направлением Александр Сырский регулярно работает на передовой.
"Улучшаем работу по построению позиций, разведки, авиаударам. Именно эта наша работа позволила останавливать россиян и не давать им достигать никакого успеха", — резюмировал спикер ВСУ.
- По данным Минобороны, на юге ВСУ кое-где уже прорвали первую линию обороны РФ и сейчас стоят перед определенными трудностями на следующей, промежуточной.
- Начальник ГУР Буданов заявил, что украинское наступление идет "тяжело" из-за российских оборонительных сооружений, но самое главное – не останавливается.
- За прошедшую неделю россияне еще больше активизировали артиллерийские обстрелы и использовали на востоке против ВСУ около 500 000 боеприпасов.
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